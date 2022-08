Faktu pārbaude: 'Ķīmiskās trases' – kondensātam no debesīm nav jāpazūd pāris minūšu laikā

Par to, kas ir pēda, ko aiz sevis debesīs atstāj lidmašīnas, šķiet, ir runāts daudz. Tomēr sazvērestību teorijas par "ķīmiskajām trasēm" joprojām ir gana populāras ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Arī šobrīd dažādos informatīvos kanālos Latvijā ļaudis atkal dalās ar attēliem ar baltajām strīpām debesīs un sludina "ļaunās varas nelietīgos plānus, indējot iedzīvotājus un dabu". Tāpēc portāls "Delfi" skaidro, ko aiz sevis atstāj lidaparāti un cik ilgi tam jābūt redzamam debesīs.

Aktīva dalīšanās ar "pierādījumiem" par ķīmisko trašu esamību dalās vairākās varas pretinieku, arī pandēmijas noliedzēju "Telegram" grupās. Visbiežāk tie ir vienkārši attēli ar debesīs redzamām baltām svītrām. Īpaši, teorijas piekritēji uzmanību pievērš gadījumos, kad šīs svītras krustojas.

Vienlaikus, kāda "patiesības zinātāja" izplata videomateriālus vietnē "TikTok". Viņa brīdina par ķīmisko trašu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi. Piemēram, kokiem no šīm vielām esot "sēnīte", bet cilvēkiem bojājas veselība. Konkrētas kaites, kas rodas no it kā ķīmisko vielu izsmidzināšanas gaisā, gan sieviete īsti tā arī nenosauc. Sieviete stāsta, ka saņem ziņas, ka šīs lidmašīnu atstātās pēdas patiesībā ir kondensāts, taču viņai zināms, ka tāds gaisā saglabājas tikai divas līdz trīs minūtes, taču trases redzamas ilgāk. Arī viņa vienlaikus uztur "ļaunās valdības un Covid afēras" naratīvu.

Lai skaidrotu, kas tad īsti redzams debesīs, portāls "Delfi" sazinājās ar Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes docenti Tiju Sīli. Viņa stāsta, ka gaisā redzamās līnijas tiešām ir kondensāts. "Jebkurā degvielā ir ogļūdeņraži, kas sastāv no oglekļa un ūdeņraža. Lai mašīna vai lidmašīna spētu kustēties uz priekšu, ir jānotiek degvielas degšanas procesam, kas faktiski ir savienošanās ar skābekli. Un tā rezultātā pa izpūtēju ārā nāk divas vielas – CO2 jeb ogleklis, kuru saistām ar klimata pārmaiņām, un otra lieta ir ūdens," stāsta Sīle.

Laikā, kad lidmašīna lido, tā ir aptuveni desmit kilometru augstumā. Tur temperatūra ir apmēram -50oC. Brīdī, kad no lidmašīnas nāk ārā siltais ūdens, situācija ir līdzīga tam, ko cilvēks ar muti var izdarīt aukstās ziemās, skaidro pētniece. "Ja mēs ziemā izpūšam savu mitro elpu, tad uz brīdi parādās migliņa. Tas pats notiek augšā. Un tajā brīdī tas ūdens pārvēršas par ledu."

Tātad gaisā redzam sasalušas ūdens daļiņas. Tomēr, kā apgalvo sazvērestības teorijas piekritēja, tām no gaisa būtu jāpazūd divu līdz trīs minūšu laikā. Tā gan nav taisnība – tas cik ilgi šī pēda saglabāsies ir atkarīgs no gaisa mitruma.

Sīle skaidro: " Par piemēru var ņemt veļas žāvēšanu. Kad telpās ir apkure, veļa izžūst ļoti ātri, pāris stundās. Taču kad ārā ir vēss un mitrs, apkures sezonas vēl nav, tad veļu varam žāvēt ļoti ilgi. Tas pats notiek ar šiem ledus pilieniem." Vidēji sasalušie ūdens pilieni gaisā uzturas pāris stundas.

Bez tam, kā vēsta Civilajā aviācijas aģentūrā, Latvijas gaisa telpā izsmidzināt šķidrumus vai izmest priekšmetus, ja lidaparātam nav īpašas CAA atļaujas, ir aizliegts.

Runājot par lidmašīnu atstātajiem mākoņiem – ir skaidrs, ka cilvēkam kaitīgi tie nav un nevar nodarīt pāri ne cilvēku, ne augu veselībai. Protams, citādāk ir ar otru izmešu daļu, kas ir CO2. Taču arī tas tiešā veidā ietekmi uz veselību neatstāj. Tiesa, tas veicina klimata pārmaiņas, kuras ilgtermiņā, protams, ietekmēs cilvēku dzīvi visos aspektos.

Šīs sazvērestības teorijas pirmsākumi meklējami ASV deviņdesmitajos gados, kad popularitāti ieguva raksts, kurā apgalvots, ka ASV gaisa spēki no lidmašīnām izkaisa nezināmas vielas. Apgalvojumam ķērās klāt dažādi sazvērnieki un izplatīja to tālāk sabiedrībā. Kopš tā laika šāda veida apgalvojumus atspēkojuši faktu pārbaudītāji visā pasaulē, tomēr joprojām ir aktīvisti, kuri to turpina izplatīt un pulcēt sev apkārt sekotājus.