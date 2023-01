Faktu pārbaude: Krievija nav iznīcinājusi 35 HIMARS raķešu sistēmas

Krievijas oficiālās struktūras un mediji ar katru paziņojumu cenšas sagrozīt realitāti, mēģinot sevi parādīt labākā gaismā. Taču šiem paziņojumiem noticēt, šķiet, kļūst arvien grūtāk. Ukraina kopš vasaras kaujās izmanto augstas mobilitātes raķešu artilērijas sistēmu HIMARS, ko tai piegādā ASV. Krievija jau vairākkārt ziņojusi it kā par šo ieroču iznīcināšanu kaujās. Saskaitot visus Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumus, kopumā esot iznīcinātas vai bojātas jau 35 šādas raķešu sistēmas. Portāls "Delfi" skaidro, ka tie ir meli.

Ads disabled

Pēdējās dienās ziņas par 35 it kā Krievijas iznīcinātām HIMARS raķešu sistēmām pārpublicē daudzi sociālo mediju lietotāji. Agresorvalsts šādus paziņojumus izplata regulāri kopš pagājušās vasaras, kad Ukraina saņēma pirmās augstās mobilitātes raķešu sistēmas no ASV. Arī dažas dienas pēc Jaungada svinībām Krievijas Aizsardzības ministrija atkal ziņoja par it kā divām iznīcinātām HIMARS sistēmām. Lielbritānijas sabiedriskā raidsabiedrība BBC saskaitījusi agresorvalsts paziņojumus. Aprēķini liecina, ka krievi kopš vasaras kopumā ziņojuši par 35 iznīcinātiem vai bojātiem HIMARS. Portāls "Delfi" secina, ka tā nav taisnība.

Krievijas Aizsardzības ministrija regulāri savus paziņojumus publicē ne tikai sev lojālos medijos, bet arī savā "Telegram" kanālā. Tur kopumā kopš vasaras ziņots par 24 it kā iznīcinātiem HIMARS un 11 smagi bojātām sistēmām. Taču Ukraina kopš kara sākuma līdz 2023. gadam saņēmusi vien 20 šādas raķešu sistēmas no ASV. Kopumā Amerika Ukrainai apņēmusies piegādāt 38 šādas sistēmas – 18 vēl tiks piegādātas šogad.

Arī Pentagona pārstāvji publiski komentējuši šos Krievijas apgalvojumus un atzinuši, ka pēc viņiem pieejamās informācijas krieviem nav izdevies iznīcināt nevienu minēto raķešu sistēmu. To vēlāk apstiprināja arī Ukrainas puse.

Kara laikā gan iesaistīto paziņojumi bieži vien nav pārbaudāmi un ne viss tiek atklāts, taču svarīgi minēt, ka Krievija līdz ar šiem paziņojumiem nav publicējusi nevienu pierādījumu.

Turklāt pagājušā gada augusta beigās laikraksts "The Washington Post" vēstīja, ka ukraiņi mānījuši okupantus ar no koka izgatavotām HIMARS kopijām. Tās Krievijas armijas droni nespēja atšķirt no īstām artilērijas sistēmām, tāpēc to iznīcināšanai Krievija izlietojusi vismaz desmit dārgas "Kalibr" raķetes. Iespējams, šos mērķus agresorvalsts pieskaitījusi saviem panākumiem.

Tātad Krievijas paziņojumi par panākumiem HIMARS iznīcināšanā ir klaji meli. Šie apgalvojumi nekad nav papildināti ar pierādījumiem. Turklāt paziņotais skaits nemaz nevar atbilst realitātei, jo Ukraina šādu artilērijas sistēmu skaitu nemaz nav saņēmusi. Ar šādiem paziņojumiem Kremlis visbiežāk cenšas maldināt par saviem panākumiem kaujas laukā.