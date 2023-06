Faktu pārbaude: Levits nav tvītojis par krieviem; Mamikins apgalvo, ka nelieto tviteri

Pēdējo gadu laiku tviterī arvien biežāk manāmas aktivitātes no konta, kas sevi dēvē par bijušo Latvijas pārstāvi Eiroparlamentā Andreju Mamikinu. 12. jūnijā no šī konta tika publicēts it kā Valsts prezidenta Egila Levita tvitera ieraksts, kurā apgalvots, ka neeksistējot "labu krievu", taču portāls "Delfi" pārliecinājās, ka šāds ieraksts nekad nav bijis, bet pats Mamikins apgalvo, ka nelieto tviteri.

It kā Levita tvītā angliski rakstīts, ka "nav svarīgi kādu karogu krievi izmanto, neeksistē labi krievi", taču, pārbaudot gan interneta arhīvu, gan atbildes uz Levita tvītiem pēdējās nedēļas laikā, secināms, ka šāds tvīts nekad nav bijis.

Portāls "Delfi" sazinājās ar Mamikinu, vaicājot par šāda tvīta jēgu, taču bijušais politiķis norādīja, ka vispār neizmantojot tviteri, bet tālākā komunikācijā viņš neiesaistījās.

Jāpiemin, ka konkrētais tvitera konts, kurš sevi dēvē par Mamikinu, jau ilgstoši tiek izmantots, lai propagandētu ideoloģiju, kas bija raksturīga PSRS. Tajā regulāri tiek publicēti attēli no PSRS laikiem, kas bieži attēloti ārpus konteksta, bet, Mamikina ieskatā, tie parādot cik labāka bijusi dzīve PSRS laikos.