Faktu pārbaude: NATO negrasās atvērt otro fronti Ukrainā

Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs jau labi pazīstams ar raidījumiem Krievijas televīzijā, kurā plaši apspriež karu Ukrainā, "ļauno NATO" un aicinājumiem Krievijai izvērst vēl plašāku un nežēlīgāku karu pret kaimiņvalstīm un Rietumiem. Kāds Solovjova vēstījums no pārraides 8.janvārī plaši izplatījies arī sociālajos medijos. Propagandists apgalvo, ka NATO gatavojot militāro operāciju pret Krieviju Ukrainā. Portāls

"Delfi" skaidro, ka tie ir meli.

Sociālajos medijos plaši izplatītie Solovjova izteikumi ir daļa no 2023. gada 8. janvāra raidījuma "Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu". Propagandista izteikumi it kā par NATO interesēm reģionā un nepieciešamo Krievijas reakciju, mudinot arī izmantot kodolieročus, nav nekas jauns. Šoreiz vēl Solovjovs stāstīja, ka NATO gatavojoties atvērt Ukrainā vēl vienu frontes līniju un uzbrukt Krievijai. Taču arī tas, tāpat kā daudzi šīs personas apgalvojumi, nav patiesība.

Savulaik rakstījām arī par Solovjova izteikumiem saistībā ar Tieslietu ministrijas bijušā ministra Jāņa Bordāna ("Konservatīvie") vadībā paustā ideja ierobežot krievu valodas lietošanu publiskos pakalpojumos un reklāmā nav solis nacisma virzienā.

Tāpat portālā "Delfi" jau esam atspēkojuši vairākus Krievijas propagandas vēstījumus saistībā ar NATO aliansi, piemēram, ka tās izplešanās reģionā nav vērsta pret un tieši neapdraud Krieviju.

Arī šoreiz publiski izteiktais apgalvojums ir pilnīgas muļķības. NATO ir veidota kā aizsardzības alianse, kuras mērķis ir atturēt no kara un aizsargāt dalībvalstis uzbrukuma gadījumā. Tā kā Ukraina nav NATO dalībvalsts, alianse šajā karā tieši nav iesaistīta, taču sniedz nepieciešamo palīdzību bez militāras iejaukšanās. Tiesa, ka alianse ir ieņēmusi stingru pozīciju Ukrainas atbalstam un arī saredz Krievijas bīstamību ne tikai Ukrainai bet visai Eiropai. Tieši tāpēc NATO Ukrainas kara jautājumā nevar saukt par neitrālu, taču nav arī pamata teikt, ka alianse gatavojas uzbrukt Krievijai vai atvērt otru fronti Ukrainā.

Good call with foreign minister @DmytroKuleba on the vital support that #NATO Allies are providing #Ukraine in its brave fight against #Russia's invasion. Timing is critical. We need to provide more advanced equipment faster.