Faktu pārbaude: 'Providus' nav piesavinājusies ukraiņu bēgļiem domātu naudu

Karš Ukrainā un ukraiņu bēgļi ir medijos plaši atspoguļots, bet vienlaikus ļoti sensitīvs temats. Taču ir portāli, kuri, izmantojot noteiktus atslēgas vārdus, cenšas radīt ažiotāžu, piemēram, nomelnojot organizācijas. Aizvadītajā nedēļā uzmanību publiskajā telpā izpelnījās kāds raksts portālā "Nra.lv", kurā apgalvots, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" esot piesavinājies daļu no ANO piešķirtas ukraiņu bēgļiem domātas naudas. Taču portāls "Delfi" pārbaudīja, ka rakstā ietvertie apgalvojumi ir nepatiesi.

Ads disabled

Šāds raksts portālā "NRA.lv" tika publicēts februāra pēdējā dienā. Autors vēsta par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bēgļu aģentūras it kā piešķirtiem 11,2 miljoniem eiro Latvijai. Tie esot domāti Ukrainas kara bēgļu vajadzībām, vēsta portāls. Taču daļu no šīs naudas – 267 000 eiro – esot "savācis" sabiedriskās politikas centrs "Providus". Raksta autors tālāk apšauba centra atbilstību šīs naudas saņemšanai, proti, tas nenodarbojoties ar bēgļu izmitināšanu vai nodarbināšanu. Tomēr portāls "Delfi" secina, ka rakstā pieļautas rupjas kļūdas un vēstījums kopumā ir melīgs.

Raksta autors informāciju balsta ANO "Reģionālajā bēgļu aizsardzības plānā". To Latvijā atklāja 17. februārī un paredzēts, ka kopumā tas ietekmēs vairāk nekā četrus miljonus bēgļu no Ukrainas desmit Eiropas valstīs. ANO Bēgļu aģentūra izstrādājusi plānu katrai no šīm valstīm, tostarp arī Latvijai. Un galvenais šī plāna mērķis ir, lai bēgļiem sniegtā gan valsts, gan nevalstiskā sektora palīdzība neapstātos.

Tomēr maldinošā raksta autors kļūdās, apgalvojot, ka Latvija saņēmusi 11,2 miljonus eiro. Šis plāns tā nestrādā, un tam nav paredzēti ANO budžeta līdzekļi. Plāns pulcē dažādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras piedāvā savus risinājumus un norāda tiem nepieciešamo finansējumu. Taču naudu nepiešķir ANO, to dara ziedotāji. Tātad šis plāns veidots kā pūļa finansēšanas projekts, kur ziedotāji paši izvēlas sev tīkamos projektus, kā arī izvēlas, vai tos atbalstīt. Līdz ar to Latvija nav saņēmusi 11,2 miljonus eiro, bet tā ir kopsumma, kas būtu nepieciešama, lai īstenotu visus Latvijas organizāciju piedāvātos pasākumus.

Šajā projektā ar saviem piedāvājumiem piedalās arī sabiedriskās politikas organizācija "Providus", kas pamatā nodarbojas ar pētniecību, kā arī rīcībpolitikas izstrādi, rekomendāciju sniegšanu un procesu uzraudzību. "Pagājušā gada beigās ANO bēgļu aģentūras reģionālais birojs Stokholmā uzrunāja vairākas Latvijā strādājošas nevalstiskās organizācijas, kas ar viņām jau iepriekš ir sadarbojušās saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Sazinājās par to, kādas vēl ir vajadzības, kuras netiek nosegtas cita veida projektos," portālam "Delfi" "Providus" iesaisti skaidro domnīcas vadošā pētniece migrācijas jautājumos Agnese Lāce.

Pēc savstarpējas organizāciju pieredzes apmaiņas vairākas Latvijas NVO pieteica savus risinājumus ANO reģionālajam bēgļu rīcības plānam. Organizācija "Providus" piedāvā divas aktivitātes, kuru izmaksas ir 267 000 eiro. Viena no tām ir pašvaldību reakcijas un sniegtā atbalsta izvērtējums, bet otra ir pieredzes apmaiņas un koordinācijas tīkla izveide starp Baltijā strādājošām NVO.

"Mēs redzam, cik labi Latvijā strādā šis NVO tīkls "Gribu palīdzēt bēgļiem", bet mēs gribētu to nest soli tālāk un veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu arī starp Igauniju un Lietuvu," stāsta Lāce. Attiecīgi šīm divām aktivitātēm līdzekļus tikai plānots piesaistīt ar šī ANO reģionālā plāna palīdzību, kura viens no uzdevumiem ir piesaistīt ziedotājus.

Portāls "Delfi" sazinājās arī ar ANO Bēgļu aģentūru, kuras pārstāve Elizabete Haslunda uzsvēra, ka "Nra.lv" rakstā iekļauta nepatiesa informācija.

"Arī kopējais naudas apjoms, kuru saņems organizācijas Latvijā, nav zināms, jo tas būs atkarīgs no ziedotājiem. Aktivitātes, ko šajā plānā piedāvājam, ir paredzētas, lai papildinātu valdības sniegto atbalstu Ukrainas bēgļiem. Vēlreiz uzsveru – neviens no plānā iekļautajiem partneriem šobrīd nav saņēmis pieprasīto finansējumu," stāsta Haslunda.

ANO pārstāve arī atzina ka ir būtiski ne tikai atbalstīt un veicināt praktisko palīdzību, bet arī veicināt stratēģijas izstrādi un uzlabošanu. Un daļa no šī procesa ir tieši "Providus" piedāvātie pasākumi.

Tātad portālā "Nra.lv" publicētais raksts balstīts uz vairākiem nepatiesiem apgalvojumiem, kuri nav pamatoti ar pierādījumiem.