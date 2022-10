Faktu pārbaude: Reiniks nav tvītojis par sadarbību ar 'farmācijas karteli'

Ir gadījumi, kad ļaudis dezinformāciju izplata neapzināti, neziņas dēļ. Taču nereti konkrēta informācija tiek izplatīta tieši ar mērķi kādu maldināt, piemēram, izmantojot rediģētus attēlus vai ekrānšāviņus. Tā nedēļas nogalē vairākos sociālajos medijos publicēts ekrānšāviņš it kā no mūziķa Laura Reinika tviterkonta. Tur dziedātājs apgalvojot, ka pārtrauc sadarbību ar "farmācijas karteli" un ziedo nopelnīto naudu labdarībai. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka šādu ierakstu Reiniks publicējis nav.

Safabricētais ekrānšāviņš pievērsis lietotāju uzmanību gan vietnē "Facebook", gan "Twitter", gan "Telegram". Šķiet, īpašu uzmanību tas izpelnījās pēc tam, kad to savā "Facebook" kontā pārpublicēja par viltus ziņu izplatīšanu no RAKUS atlaistā feldšere Marina Kornatovska, lūdzot kādam tviterlietotājam pārbaudīt, vai tāds ieraksts tiešām ir. Taču drīz vien pats Reiniks gan savā tviterī, gan "Instagram" sekotājiem paskaidroja, ka neko tādu nav publicējis. Nu arī Kornatovskas profilā šādu publikāciju vairs neredz.

Arī portālam "Delfi" mūziķis skaidro, ka pamanījis šo attēlu tikai pēc tam, kad sociālo mediju lietotāji uz to sāka norādīt. "Pirmkārt, es biju Kolumbijā un tviteri nelietoju līdz svētdienai. Sākumā ļoti apmulsu. Domāju, kādā stadijā es kaut kādu tādu murgu varētu sadzejot?" stāsta Reiniks un skaidro, ka "pārdošanās farmācijas kartelim" visticamāk saistīta ar sadarbību ar "BENU" aptieku, kurai mūziķis joprojām ir reklāmas seja. Interesanti, ka tiklīdz Reiniks publiski paziņoja, ka šādu tvītu nav publiskojis, vietnē "Telegram" parādījās jauns ekrānšāviņš no it kā mūziķa tviterkonta.

Tātad šeit it kā Reiniks atzīst, ka iepriekš publicētais nav taisnība, bet viņš turpinot sadarbību ar "farmācijas karteli" un nekādu naudu netaisoties ziedot. Arī šis ekrānšāviņš ir viltots, tādu ierakstu mūziķis nav publicējis. "Es laikam ļoti sadusmoju vakcinācijas pretiniekus laikā, kad aktīvi iestājos par masku valkāšanu un vakcinēšanos. Viņiem tolaik likās, ka mums visiem maksā, bet tā bija mana labdarības akcija," portālam "Delfi" atklāj mūziķis.