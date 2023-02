Faktu pārbaude: Rietumvalstis neizgudroja Dumas traģēdiju, lai iebruktu Sīrijā

Pasaules notikumu epicentrā šobrīd ir pagājušajā nedēļā notikusī traģiskā zemestrīce, kas laupījusi vairāk nekā 35 000 cilvēku dzīvības Sīrijā un Turcijā, kā arī jau teju gadu ritošais Krievijas karš Ukrainā. Vienlaikus no dezinformatoru uzmanības loka nepazūd arī pilsoņu karš Sīrijā, kurā iesaistīti arī Krievijas spēki. Pagājušajā nedēļā kādā no Latvijā populārām sazvērestības teorijas piekritēju "Telegram" grupām tika publicēts apgalvojums, ka 2018. gadā Sīrijai esot uzbrukuši "Rietumu globālisti", kuri melojuši par ķīmisko ieroču pielietošanu. Ierakstā apšaubītas arī Krievijas zvērības Ukrainā. Portāls "Delfi" secināja, ka apgalvojumi balstīti uz meliem.

Ieraksts pagājušajā nedēļā tika publicēts "Telegram" grupā ar vairāk nekā 5500 dalībnieku. Tajā regulāri notiek sazvērestību ideju apmaiņa, kā arī tiek apšaubīti jau pierādīti fakti. Šoreiz publikācija koncentrējas uz pilsoņu karu Sīrijā, kurā iesaistījusies arī Krievija, kā arī izmanto šos melus argumentācijai, lai melotu par Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Publikācijā teikts, ka 2018. gadā Rietumu valstis esot uzbrukušas Sīrijai, pamatojot to ar tās prezidenta Bašara al Asada režīma pielietotiem ķīmiskajiem ieročiem pret sīriešu tautu Dumā. Taču tie esot meli, apgalvots maldinošajā publikācijā. Ķīmisko ieroču pielietošanu pret civiliedzīvotājiem Dumas pilsētā esot veikušas pašas Rietumvalstis.

Bašars al Asads par prezidentu kļuva 2000. gadā pēc tam, kad mira iepriekšējais valsts vadītājs – viņa tēvs Hafezs al Assads, kurš bija zināms kā nežēlīgs diktators, apspiežot tautu un spīdzinot, nogalinot tos, kuri režīmam pretojās. Dēls gāja tēva pēdās un turpināja brutālu militāro diktatūru.

Pilsoņu karš Sīrijā aizsākās 2011. gadā, kad tā dēvētā Arābu pavasara iespaidā notiekošos iedzīvotāju protestus režīms mēģināja apspiest ar brutālu spēku. Iedzīvotāji protestēja pret Asada režīmu un pieprasīja demokrātisku varas maiņu, bet pretī tika sūtīti bruņoti karavīri . Opozīcijas pusē iestājās daudzas Sīrijas armijas vienības, kā rezultātā arī opozīcija bruņojās un izveidojās "Brīvā Sīrijas armija" un citi bruņoti grupējumi ar dažādiem mērķiem. Kara gaitā daļa opozīcijas radikalizējās, pieslejoties dažādām teroristu organizācijām, tostarp "Daesh".

"Šeit tiek jaukti jēdzieni," tā portālam "Delfi" skaidro militārais analītiķis Mārtinš Vērdiņš. "Sīrijā kopš 2011. gada notiek pilsoņu karš un tam "pa virsu" karš ar terorismu. Sīrijā iebruka un pastāvīgi atrodas tikai Krievijas karaspēks. Savukārt ASV veic atsevišķas operācijas pret teroristiskajiem grupējumiem," skaidro eksperts.

Krievijas aktivitātes Sīrijā ir arī viens no daudziem iemesliem, kāpēc Eiropas Parlaments pagājušā gada nogalē atzina Krieviju par terorismu atbalstošu valsti.

"..Krievija daudzus gadus ir atbalstījusi un finansējusi teroristiskus režīmus un organizācijas, jo īpaši Asada režīmu Sīrijā, kuram tā ir piegādājusi ieročus un kura aizsardzībai tā ir veikusi apzinātus uzbrukumus Sīrijas civiliedzīvotājiem, pilsētām un civilajai infrastruktūrai," tā rakstīts 2022. gada 23. novembrī deputātu atbalstītajā rezolūcijā. Sīrijas kontekstā ar vardarbību un īpašu nežēlību izcēlies arī Krievijas privātais militārais grupējums "Vagner".

2018. gadā Asada spēki Sīrijas pilsētā Dumā pielietoja ķīmiskos ieročus pret civiliedzīvotājiem. Apgalvojums, ka tas nav noticis vai ka to būtu veikušas Rietumvalstis, nav patiess. Tas pierādīts Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) veiktā izmeklēšanā. Uzbrukumā tika pielietota hlora gāze, kas izvadīta no helikopteriem. Tā ir smagāka par gaisu, tāpēc nosēžas tuvāk zemei. Līdz ar to, no tās visvairāk cieta cilvēki, kas patvērumu no bombardēšanas bija atraduši pagrabos. Uzbrukumā bojā gāja vairāki desmiti cilvēku, bet medicīniskā palīdzība bija nepieciešama vairāk nekā simtam. Atbildot uz notikumiem Dumas pilsētā, Lielbritānija, Francija un ASV veica raķešu uzlidojumu Asada režīma militārajiem objektiem.

Tātad apgalvojums, ka ķīmisko ieroču pielietošana Dumas pilsētā esot Rietumvalstu izgudrots iegansts, lai īstenotu iebrukumu Sīrijā, nav patiess. Ieročus pielietoja Asada režīms, bet Rietumvalstu veikto gaisa uzlidojumu nevar saukt par iebrukumu valstī, apstiprina arī militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš.

Maldinošā ieraksta autors arī atsaucas uz notikumiem Irākā, kur esot izspēlēts tāds pats scenārijs. Šādi uzbrukumi esot vajadzīgi, lai nomainītu nelojālo varu un "ieliktu sev izdevīgus globālistu pakalpiņus". Tāpēc nevarot ticēt arī apgalvojumiem par Krievijas zvērībām Ukrainā, tā raksta ieraksta autors.

Arī saistībā ar Irānu ķīmisko ieroču pielietošana bijušā prezidenta Sadama Huseina valdīšanas laikā vairākkārt ir pierādīta. Huseinam bija iespaidīgs ķīmisko ieroču klāsts, kas tik pielietoti gan pret Irānu, gan – kurdiem.

Melīgajā ierakstā pieminētās Krievijas zvērības Ukrainā, kuras cita starpā joprojām tiek pastrādātas ik dienu un par kuru īsto apmēru uzzināsim vien pēc kara beigām, arī ir pierādītas. Piemēram, "The New York Times" žurnālisti pēc Bučas atbrīvošanas veica izmeklēšanu vairāku mēnešu garumā. Un analizējot iedzīvotāju liecības, kā arī materiālus no novērošanas kamerām un cilvēku personīgajiem arhīviem, atrada konkrētu Krievijas armijas vienību, kura pastrādāja noziegumus vienā no Bučas ielām.

Tātad "Telegram" publicētais teksts ar vairākiem apgalvojumiem ir melīgs un maldinošs. Tajā ir ietverti vairāki nepatiesi apgalvojumi, un pierādījumi par to nepatiesumu ir publiski pieejami. Tādā veidā autors sēj lasītāju vidū šaubas par realitāti un neticību medijiem.