Faktu pārbaude: Rokfelleram atkal piedēvē sagrozītus citātus

Katra globāla krīze liek ar jaunu sparu sarosīties sazvērestību teoriju sludinātājiem – šādi brīži pasaules vēsturē allaž bijuši labvēlīga augsne vēstījumiem par to, kuri pie tā visa vainīgi un ka tas jau sen ir plānots. Līdzīgi arī Covid-19 pandēmijas laikā regulāri tiek celti galdā seni sazvērestību teoriju sludinātāju favorīti – atkal un atkal no jauna "uzsildīti" patēriņam konkrētajā brīdī. Viens no tiem ir pirms dažiem gadiem mirušais baņķieris Deivids Rokfellers, kuram sociālajā vietnē "Facebook" kārtējo reizi piedēvēti sagrozīti citāti un puspatiesības, kas norāda uz it kā sen paredzēto plānu mākslīgi radīt krīzes (šajā gadījumā Covid-19 pandēmiju), lai sagrābtu varu pasaulē.

23. novembrī sociālajā vietnē "Facebook" kāda lietotāja ievietoja attēlu ar Deividu Rokfelleru un vēstījumu (saglabājam oriģinālo rakstību un interpunkciju):

"Vajadzīga tikai liela krīze un valstis pieņems jauno globālo kārtību!""Tikai ar sāpēm, badu un bailēm cilvēkus var apmuļķot pieņemt jauno pasaules kārtību, iemainot savu brīvību pret drošību, ēdienu un atelpu!""Ir divas cilvēku grupas - daļa sapratīs, ka viņiem tiek atņemta brīvība, daļa nesapratīs un meklēs risinājumus tikai savām problēmām.Mūsu uzdevums ir sanaidot šis grupas."David Rockefeller."

Ar ierakstu dažu dienu laikā dalījušies vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Vai tiešām Deivids Rokfellers, kurš daudzu sazvērestību teoriju virzītāju ieskatā ir viens no tā dēvētās "jaunās pasaules (vai globālās) kārtības" diriģentiem un virzītājiem, būtu tik vaļsirdīgi izklāstījis savus it kā plānus varas pārņemšanai? Papētot tuvāk, izrādās, ka šī nebūt nav pirmā reize, kad Rokfelleram piedēvēts šis citāts. Piemēram, jau pērn par to rakstīja faktu pārbaudītāji no Gruzijas.

Attēlā zemāk redzamais vēstījums, visticamāk, ir tulkota kombinācija no diviem atsevišķiem vēstījumiem, kas tīmeklī klejo jau labu laiku.



Pirmā daļa, kurā apgalvots, ka Rokfellers ir minējis nepieciešamību pēc lielas krīzes, kuras aizsegā ieviest "jauno globālo kārtību", ar lielu varbūtību ir maldinoši interpretēta un no konteksta izrauta frāze no Rokfellera 1994. gada 23. septembrī teiktās uzrunas ANO vēstnieku rīkotajā oficiālajā pieņemšanā, kuru laikā bija arī viens no tiem, kas todien godināti ar apbalvojumu. Par to, ka šis citāts ir atsauce uz konkrēto uzrunu, vēsta dažādas vietnes, kuru mērķis nereti ir popularizēt šo it kā Rokfellera pausto apgalvojumu par globālu krīžu pārņemamo varu. Norādes uz to, ka šis citāts it kā izskanējis 1994. gadā, atrodamas, piemēram, vietnē "Aktu.io", bet jau speficiski 1994. gada 23. septembris minēts viedokļrakstā, kas publicēts Teksasas štatā izdotā laikraksta "Amarillo Globe-News" vietnē.

Pilns video ar Rokfellera uzrunu 1994. gada 23. septembrī ir pieejams vietnē "C-Span", klikšķinot šeit. Rokfellera uzruna sākas ap 41. minūti. "Delfi" noskatījās šo uzrunu, lai pārliecinātos, vai Rokfellers tiešām teica vārdus: "Vajadzīga tikai liela krīze un valstis pieņems jauno globālo kārtību!". Īsā atbilde ir – nē. Izvērstāka atbilde ir – Rokfellers pieminēja frāzi "pasaules kārtība", taču pavisam citā kontekstā, un neminēja pasaules krīzes radīšanas nepieciešamību, lai tās aizsegā sagrābtu varu.

Konkrētais fragments no aptuveni 20 minūšu garās Rokfellera uzrunas, uz kuru, kā liecina jau iepriekš līdzīgie konspirāciju pārfrāzējumi, atsaucās un kuru maldinoši interpretēja šādu teoriju virzītāji, ir saistīts ar baņķiera pārdomām par pasauli pēc PSRS sabrukuma. Šo posmu viņš uzskata kā īslaicīgu logu iespējai nodibināt iekļaujošu un uz starptautisku sadarbību vērstu pasaules kārtību. "Šis pašlaik esošais laika logs (posms), kurā varam būvēt patiesi miermīlīgu un savstarpēji atkarīgu pasaules kārtību, nebūs atvērts ilgi. Jau šobrīd spēji spēki darbojas un draud iznīcināt visas mūsu cerības un pūliņus nodibināt ilgtspējīgu globālas sadarbības struktūru." Šie bija vārdi, kurus teica Rokfellers, pēc tam precizējot, ka ar šiem nevēlamajiem spēkiem viņš domā nežēlīga etniskā nacionālisma aizstāvjus, kas vēlas sašķelt valstis, un militārus fundamentālistus, kas savus uzskatus vēlas uzspiest ar ieročiem. Rokfellers uzrunā neteica, ka "vajadzīga tikai liela krīze, un valstis pieņems jauno globālo kārtību".

Taču atliek vien ierakstīt "Google" attēlu meklētājā frāzi "all we need is a major crisis Rockefeller", lai būtu redzams, ka šis citāts vai variācijas par to tīmeklī ir iedzīvojušās.

Otrā vēstījuma daļa ir Rokfelleram piedēvēts apgalvojums, ka "tikai ar sāpēm, badu un bailēm cilvēkus var apmuļķot pieņemt jauno pasaules kārtību, iemainot savu brīvību pret drošību, ēdienu un atelpu!"

Arī Latvijas "Facebook" informācijas telpā šāds vēstījums parādījies, turklāt jau pirms vairākiem mēnešiem. Kāds lietotājs dalījies ar bildi, kurā teksts ir angliski:

"They want to make this as painful as possible because it's only through pain, hunger, and fear that people will be stupid enough to give up their rights in exchange for security, food and relief.

- Those that understand that this is a power grab will not be willing to turn over their rights at all.

- Those that don't understand what is happening will just be looking for someone to fix the problem and make it go away."

23. novembrī publicētajā ierakstā ir šo apgalvojumu aptuvena tulkotā versija.

Šajā gadījumā apgalvots, ka šos vārdus Rokfellers teicis pats savos memuāros, kuri pirmo reizi publicēti 2002. gadā, bet pēc tam vairākkārt pārpublicēti.

Mēģinot Rokfellera memuāru 2003. gada izdevuma tiešsaistes versijā (to var aplūkot šeit) atrast dažādus vārdus un dažādas frāzes dažādās kombinācijās no minētajiem apgalvojumiem, secināms, ka vismaz šajā memuāru izdevumā nekur nav minēts, ka "tikai ar sāpēm, badu un bailēm cilvēkus var apmuļķot pieņemt jauno pasaules kārtību, iemainot savu brīvību pret drošību, ēdienu un atelpu!" Piemēram, vārds "bads" jeb "hunger" tur nav minēts nevienā vietā, nemaz nerunājot par visu šo vēstījumu šādā formā un virknējumā. Arī tīri no loģikas viedokļa šķistu dīvaini, ja tā dēvētās "jaunās pasaules kārtības" iedibinātāji tik brīvi par saviem it kā slepenajiem plāniem stāstītu savos memuāros.

Tādējādi var secināt, ka Rokfelleram piedēvētie citāti šajā gadījumā ir vai nu pamatīgi sagrozīti (pirmajā vēstījuma daļā par krīžu radīšanu), vai patvaļīgi "ieviesti" viņa memuāros, kur tādu citātu nemaz nav.