Faktu pārbaude: Romas pāvests Francisks neattaisno Krieviju, bet arī nepiemin Ukrainu

Pēdējo dienu laikā sociālajos tīklos strauji izplatījusies Romas pāvesta Franciska uzruna Krievijas jauniešiem, kurā viņš, cita starpā arī norādījis, ka tieši šie jaunieši ir "varenās Krievzemes mantinieki". Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka internetā publicētajos video materiālos ir redzams pāvests Francisks, kurš šādu uzrunu saka, taču apgalvojumi, ka Francisks attaisno Krievijas uzsākto karu Ukrainā, neatbilst patiesībai.

Vatikāna medijā "Vatican news" minēts, ka uzruna notikusi šī gada 25. augustā. Pāvests attālināti aicināja sapulcinātos jauniešus "sēt izlīguma sēklas".

Oficiāli atreferētajā pāvesta runā gan nav iekļauta daļa, kurā viņš klātesošajiem jauniešiem norāda, ka viņi ir "Pētera Pirmā un Katrīnas Lielās mantinieki, kuru mantojumu jaunieši nedrīkstot nodot".

“Never forget your heritage. You are the heirs of great Russia: great Russia of saints, rulers, great Russia of Peter I, Catherine II, that empire - great, enlightened, of great culture and great humanity. Never give up this legacy, you are the heirs of the great Mother Russia" pic.twitter.com/MzaUspvDUF