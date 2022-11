Faktu pārbaude: Saeimas sēdē pagājušajā nedēļā deputāti netika diskriminēti pēc dzimuma vai orientācijas

Bieži sastopama dezinformatoru tehnika ir maldināt ar patiesiem faktiem, taču reizēm tiek izplatīti arī izdomājumi un absolūti meli. Nereti melīgu informāciju pasniedz publicējos viltotus ekrānuzņēmumus it kā no rakstiem medijos. Pagājušajā nedēļā kādā no maldu izplatītāju vidū populārām "Telegram" grupām parādījās informācija, ka Saeimas sēdē neesot ielaisti trīs cilvēku, kuri identificējuši sevi kā deputātus. Portāls "Delfi" secināja, ka tie ir meli.

Ieraksts par Saeimas sēdi "Telegram" grupā ar vairāk nekā diviem tūkstošiem dalībnieku tika publicēts pagājušajā nedēļā. Ierakstam pievienots attēls it kā no raksta medijā "la.lv". Rakstā apgalvots, ka Saeimas sēdē neesot ielaisti trīs cilvēki. Turklāt cilvēki esot diskriminēti pēc orientācijas. Un iespējams izvērtīšoties Eiropas mēroga skandāls. Pie attēla autors vēl apgalvo, ka cilvēku diskriminācija pēc dzimuma Latvijā sasniedzot rekordus. Taču ierakstā aprakstītie notikumi nav notikuši, tā noskaidroja portāls "Delfi".

Maldinošajā ierakstā gan nav precizēts, par kuru Saeimas sēdi un kāda veida diskrimināciju tiek runāts – varētu noprast, ka teksts attiecināms uz pirmo jaunās Saeimas sēdi. Taču parlamentā portālam "Delfi" apstiprina, ka 1.novembra sēdē sēžu zālē atradās visi 99 deputāti, kuri bija ieradušies. Nekādu starpgadījumu nav bijis. Turklāt gadījumi, kad deputāts nevar piedalīties sēdē, ir noteikti likumā – piemēram, ja pret deputātu ierosinātā kriminālprocesā procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu aizliegt pildīt amata pienākumus. Ierobežojumiem nav nekādas saistības ar dzimumu vai orientāciju.

Bez tam atkal dezinformatori izmantojuši viltotu ekrānuzņēmumu no raksta, kurš it kā ievietots portālā "la.lv". Tur šāda ieraksta nav. "Delfi" jau rakstīja, ka viltotie attēli no neeksistējošiem rakstiem ir populāri rīki maldu izplatītāju rokās.

Maldīgā ieraksta autors gan nav kļūdījies norādot uz problēmām dzimumu līdztiesībā. Ik gadu situācija tiek pētīta veidojot Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksu, kur pērn ieņēmām 16. vietu un atradāmies zem vidējā līmeņa ES valstīs. Vērtēšanā tiek ņemta vērā situācija ar zināšanām, naudu, darbu, varu, veselību, kā arī tiek analizēta vardarbības ģimenē tēma.