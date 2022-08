Faktu pārbaude: Tviterī maldina – Latvija par gāzi rubļos nemaksā; sankcijas apiet var mēģināt komersanti

Energoresursi un gaidāmā krīze ir viens no ļoti aktuāliem tematiem ne vien sabiedrībā, bet arī dezinformatoru vidū. Eiropas valstis šobrīd mazina atkarību no Krievijas gāzes, un maldu izplatītājiem ir ne mazums iespēju izpausties. Piemēram, šobrīd vairāki tviterkonti, kuri ikdienā izplata Kremlim simpatizējošus apgalvojumus, dalās ar identisku tekstu, kurā apgalvo, ka Latvija lēmusi iepirkt Krievijas gāzi, maksājot rubļos.

After refusing to pay for Russian gas in rubles, Latvia's gas supply was cut off by Russia.

8 days later and Latvia has decided to resume the purchase of Russian gas *in rubles.*