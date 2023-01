Faktu pārbaude: Vai PVO aicina sodīt nevakcinētos?

Pēdējā gada laikā vakcīnas pret Covid-19 ziņu virsrakstos redzamas retāk, taču dažādi maldi par potēšanos sociālajos medijos tiek izplatīti joprojām. Vakcīnu pretinieki aktīvi joprojām darbojas dažādās "Telegram" grupās. Janvāra vidū kādā no šīm grupām tika izplatīts apgalvojums, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) aicinot kriminalizēt atteikšanos no potes. Ieraksts papildināts ar kādu PVO ierakstu vietnē "Twitter". Portāls "Delfi" secināja, ka apgalvojums nav patiess.

Šāds ieraksts kādā Latvijā populārā maldu izplatītāju "Telegram" grupā ar vairāk nekā 5,5 tūkstošiem dalībnieku tika izplatīts janvāra vidū. Ieraksta autors apgalvo, ka PVO vakcīnu pretinieku aktivitātes pielīdzinot terorismam. Autors arī secina, ka tiekot veidota augsne, lai "antivakserus" varētu sodīt par nepotēšanos. Turklāt, atsaucoties uz kādu PVO "Twitter" kontā ievietotu publikāciju, tiek izteikts arī apgalvojums, ka kaitniecība farmācijas biznesam esot bīstamāka nekā terorisms. Tomēr portāls "Delfi" pārbaudīja, ka ierakstā pausti pārspīlējumi un maldi.

“Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally."

- @PeterHotez, Professor and Dean @BCM_TropMed, on the devastating impact of #misinformation and disinformation. pic.twitter.com/ZluiMGJ2gX