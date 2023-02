Faktu pārbaude: Vai Ukrainas armija agresīvi savāc iesaucamos vīriešus no ielām?

Krievijas kara Ukrainā laikā iedzīvotāji aktīvi meklē informāciju ne tikai tradicionālajos, bet arī sociālajos medijos. Tomēr interneta vidē nereti ir grūti atšķirt patiesību no meliem. Īpaši, ja par kāda apgalvojuma avotu uzdots videomateriāls vai foto, kurā nav redzamas specifiskas, atpazīstamas vietas vai detaļas. Tā janvāra beigās vietnē "Facebook" izplatīts video, kurā vairāki armijas drēbēs ģērbti vīri ar aizsegtām sejām, pielietojot spēku, uz ielas savāc kādu citu vīrieti un iesēdina mikroautobusā. Publikācijas autors raksta, ka tā, lūk, notiekot mobilizācija Ukrainā, jo frontē trūkstot karavīru. Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka apgalvojumiem trūkst konteksta.

Šāds ieraksts vietnē "Facebook" no anonīma konta "Veselais Saprāts" publicēts janvāra beigās. Ierakstam pievienots 39 sekunžu garš videomateriāls, filmēts caur kādas ēkas logu. Tajā redzams, kā pie cilvēku grupas piestāj mikroautobuss. Vismaz divi no grupas tērpti formastērpos, sarunājas ar trešo civilās drēbēs tērptu vīrieti.. No mikroautobusa izkāpj vairāki vīrieši, arī formastērpos, un, pielietojot spēku, civilajās drēbēs tērpto kungu ievieto mikroautobusā.

Ieraksta autors pie video raksta, ka tā – vīriešus brutāli savācot no ielām – noritot mobilizācija Ukrainā, jo frontē trūkstot karavīru. Šo ierakstu vietnē "Facebook" redzējuši 4,6 tūkstoši lietotāju. 60 no tiem ir nospieduši "patīk" vai kādu citu reakciju. Ierakstam ir arī 36 komentāri. Portāls "Delfi", sazinoties ar ukraiņu kolēģiem no Starptautiskā faktu pārbaudes tīkla, noskaidroja, ka videomateriāls tiešām uzņemts Ukrainā, taču situācijas skaidrojumam trūkst konteksta.

Šis video, visticamāk, propagandas nolūkos izplatīts arī pašā Ukrainā. Daži līdzīgi materiāli tiek pārpublicēti arī vietnē "Twitter". Vēstījums visur ir līdzīgs – ukraiņiem frontē trūkstot cilvēku, tāpēc iedzīvotājus brutāli savācot no ielām, jo labprātīgi karot viņi negribot. Taču, piemēram, "Facebook" publicētajā video situācija atšķiras. Šobrīd internetā publiski pieejams arī Odesas apgabala kara komisariāta skaidrojums.

Video redzamā situācija notikusi Odesā. Komisariāta darbinieki vērsās pie kāda pilsoņa saistībā ar vispārējo mobilizāciju. Darbinieki, pārbaudot vīrieša dokumentus, secināja, ka viņš kopš mobilizācijas sākuma nav ieradies rekrutēšanas centrā, kā to nosaka likums. Taču vīrietis kļuvis agresīvs un sācis nepamatoti apvainot un pazemot militāristus, kā arī filmēt viņus.

Uz mierīgiem aicinājumiem un brīdinājumiem vīrietis nereaģējis, tāpēc militārpersonas "rīkojās emocionāli un, pielietojot spēku, aizveda izvairīgo personu uz biroju, lai noskaidrotu apstākļus," tā teikts paziņojumā. Komisariāta darbinieki pārbaudīja viņa datus un izsniedza mobilizācijas pavēsti, pēc kuras likuma kārtībā vīrietim bija jāierodas pašam.

Komisariātā arī informē, ka par spēka pielietošanu pie disciplinārās atbildības sauks arī iesaistītās militārpersonas, un par notikušo uzdots veikt iekšējo izmeklēšanu. Ar personālu veikts arī skaidrojošais darbs.

"Tā kā kopš 2022. gada februāra Ukrainā notiek vispārēja mobilizācija un 2023. gadā nav īpašu izmaiņu – vīrieši turpinās saņemt pavēstes. Pēc tam pilsonim ir jāgriežas kara komisariātā un jāreģistrējas. Tādā veidā veicam uzskaiti un radām izpratni par pieejamajiem resursiem, rezervi un nepieciešamo apmācību," tā vēstīts centra paziņojumā.

Kā zināms, Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā 24. februārī dēļ no pagājušā gada 25. februāra Ukrainā izsludināta vispārējā mobilizācija – tai pakļauti vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Tas nepieciešams, lai kaut nedaudz izlīdzinātu spēku samēru karojošo valstu starpā. Piemēram, iebrukuma sākumā agresorvalsts profesionālā armija sastāvēja no 850 tūkstošiem aktīvā personāla un 250 tūkstošiem rezervistu. Vienlaikus Ukrainas armijā bija 200 000 aktīvā personāla un 250 000 rezervistu.

Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins septembrī valstī izsludināja "daļēju" mobilizāciju. Iebrukumu okupanti sāka ar 120 tūkstošiem karavīru, bet eksperti lēš, ka šobrīd tiek gatavoti vairāk nekā 300 000 iebrucēju.