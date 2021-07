Faktu pārbaude: Vai vakcinācija Maltā bijusi bezjēdzīga?

Kārtējo reizi sociālajā tīklā "Facebook" izplatīta maldinoša informācija par Covid-19 pandēmiju, apšaubot vakcinācijas efektivitāti un pat pieļaujot, ka vakcīnu efekts varētu būt pretējs, proti, vakcinācija situāciju varētu tikai pasliktināt. Kā piemērs šoreiz minēta Malta, kur ir laba vakcinācijas aptvere, bet pēdējo dienu laikā atkal pieaudzis pozitīvu gadījumu skaits. Tas pamudināja Maltas valdību pieņemt lēmumu turpmāk valstī ielaist tikai vakcinētus pieaugušos un jauniešus, kā arī bērnus vecumā no 5 līdz 12 gadiem ar negatīvu PĶR testu. No šīs ieceres gan vēlāk nācās atteikties. Savukārt ierakstā izdarītie secinājumi ir virspusēji un maldina par vakcinācijas efektivitāti.

Ierakstā, kas publicēts sociālajā tīklā 18. jūlijā, vēstīts:

"Viena no nošpricētākajām valstīm ir Malta. Tur eksperimentālās injekcijas abas devas ir saņēmuši 70% iedzīvotāju.

Kā redzam efekta nekāda, varbūt pat pretējs. Jauno gadījumu skaits gandrīz vertikāli iet uz augšu. Kolektīvās imunitātes teorija ir pilnībā izgāzusies.

Paliek tikai jautājums, vai samazinās mirstība? Par to varēs spriest tikai pēc kāda laika.

Ja vīruss šādi izplatās v@kcinētajos 70%, tad runāt par v@kcīnas efektivitāti ir pilnīgi neloģiski, jo ir tikai laika jautājums, lai nov@kcinētajos atlasītos īstās mutācijas, kas eksperimentālo injekciju padarīs pilnīgi nekam nederīgu."

Ar ierakstu šīs publikācijas tapšanas brīdī bija dalījušies vairāk nekā 450 cilvēku.

Par visu pēc kārtas. Tā ir tiesa, ka Maltā ir augsta vakcinācijas aptvere. Tā tik tiešām ir ne tikai virs 70%, bet nu jau arī virs 80% (cilvēku īpatsvars, kas vakcināciju pabeiguši), plus vēl gandrīz 6% to, kas uzsākuši vakcinācijas kursu. Dati apokopoti diagrammā "Our World In Data" vietnē, bet pašas datu kopas anonimizētā veidā par katru no valstīm, tostarp Maltu, pieejamas šeit.

Arī tā ir tiesa, ka pēdējo dienu laikā Maltā atkal pieaudzis Covid-19 pozitīvo gadījumu skaits. Ja lielāko daļu maija un jūnija tie bija vien daži jauni gadījumi dienā, tad no 5. jūlija tie atkal mērāmi desmitos, 17. jūlijā sasniedzot 235 jaunus gadījumus. Tas pamudināja Maltas varas iestādes reaģēt un nākt klajā ar ieceri no 14. jūlija slēgt robežas nevakcinētiem cilvēkiem. Bija iecerēts, ka valstī kopš šī datuma varēs iebraukt tikai tie, kas ir pilnībā vakcinēti, bet bērniem vecumā no 5-12 gadiem jābūt ar negatīvu Covid-19 testu. Malta par derīgiem atzīs tikai tās "zaļās pases", ko izsniegusi vai nu Malta, vai Lielbritānija, Šveice vai kāda no Eiropas Savienības valstīm. Taču, saskaroties ar Eiropas Komisijas kritiku, ka šāds lēmums nebūtu samērīgs un ierobežotu cilvēku iespējas pārvietoties bloka iekšienē, Malta nosacījumus mainīja vēl pirms to stāšanās spēkā – valstī var iebraukt arī cilvēki bez vakcinācijas sertifikāta, taču viņiem nāksies pēc ieceļošanas 14 dienas pavadīt karantīnā. Vēlāk parādījās vadlīnijas, kas nosaka, ka derīgi būšot arī Turcijā un Dubaijā izsniegtie sertifikāti, bet pirmdien, 19. jūlijā, izskanēja informācija, ka iebraukšanai derīgi būs arī ASV izsniegtie sertifikāti.

Tikmēr jaunu gadījumu skaits nu turas tā ap 200 dienā. Otrdien, 20. jūlijā, jaunu gadījumu skaits jau bija akal sarucis līdz 146. Savelkot šos datus kopā ar lielo vakcinācijas aptveri, virspusēji varētu šķist – "Facebook" ierakstā minētā sakarība, ka "kolektīvās imunitātes teorija ir pilnībā izgāzusies", ir visai loģiska. Taču ir divi būtiski aspekti, kas te nav ņemti vērā.

Pirmkārt, lielākā daļa no jaunajiem pozitīvajiem gadījumiem ir tieši nevakcinētie. Pēc Maltas veselības ministra Krisa Fernes teiktā – 90% jauno gadījumu ir tieši nevakcinētie. Šie izteikumi gan izskanēja 5. jūlijā, kad saslimušo skaits tikai sāka kāpt, bet vēl nebija tik augsts. Taču nav ziņu, ka tendence būtu mainījusies. Preses konferencē 9. jūlijā, kuras tiešraides ierakstu var noskatīties šeit, Ferne minēja to pašu – lielākā daļa jauno gadījumu saistīti ar iebraucējiem no Lielbritānijas vai Maltas iedzīvotājiem, kas bija devušies uz Lielbritāniju un atgriezušies, un lielākā daļa no tiem bija nevakcinēti cilvēki. Šajā datumā jaunu gadījumu skaits jau tuvojās simtam.

Tātad – pagaidām Maltas veselības aprūpes nozares amatpersonu teiktais liecina, ka būtiska daļa jauno gadījumu ir saistāmi tieši ar tiem cilvēkiem, kas nav bijuši pilnībā vakcinēti.

Arī Maltas laikraksta "Times of Malta" tīmekļa vietnē trešdien publicētā rakstā skaidrots – aptuveni 60% no jauniem saslimšanas gadījumiem saistīti ar nerezidentiem, tostarp liels skaits no tiem ir ārvalstu studenti – aptuveni ceturtā daļa no pašlaik aktīvajiem gadījumiem. Kā izdevumam "Times of Malta" pastāstīja valsts Veselības ministrijā, 40% no jaunajiem pozitīvajiem gadījumiem ir asimptomātiski.

Otrkārt, Covid-19 vakcīnu primārais uzdevums ir novērst smagu saslimšanu un nāvi. Tā ir taisnība, ka arī vakcinētie cilvēki var saslimt ar Covid-19, taču riski ir daudzkārt mazāki nekā nevakcinētiem cilvēkiem. Ja vakcinēts cilvēks ir Covid-19 pozitīvs, bet slimība norit asimptomātiski vai ar viegliem simptomiem, arī tas uzskatāms par veiksmīgu iznākumu. Vakcinētiem cilvēkiem ir daudz lielākas izredzes nesaslimt ar Covid-19 smagā formā.

Kaut pēdējās nedēļās gadījumu skaits audzis saistībā ar ieceļošanu, dati liecina, ka pirms tam Maltā kopš plašas vakcinācijas kampaņas uzsākšanas gan jaunu Covid-19 gadījumu skaits, gan hospitalizēto cilvēku skaits, gan nāves gadījumu skaits no Covid-19 ir acīmredzami sarucis. Kopš 1. maija līdz šim brīdim Maltā reģistrēti tikai septiņi nāves gadījumi no Covid-19, no tiem jūnijā tikai viens gadījums. Maija sākumā ap 25% Maltā bija pabeiguši vakcināciju, bet vēl 25% sākuši. Jūnija sākumā jau gandrīz puse bija pabeiguši vakcināciju, bet ap 23% saņēmuši pirmo vakcīnu. Gan jaunu inficēšanās gadījumu, gan nāves gadījumu skaits krasi sarucis paralēli vakcinācijas aptveres straujam kāpumam.

Tāpēc ierakstā paustais apgalvojums par to, ka "runāt par vakcīnas efektivitāti ir pilnīgi neloģiski, ja vīruss šādi izplatās vakcinētajos 70%", ir maldinošs. Liela daļa jauno gadījumu ir saistīta tieši ar nevakcinētajiem iebraucējiem, kā arī vakcīnas savu primāro uzdevumu – novērst smagu saslimšanu un nāvi – pilda.