Faktu pārbaude: 'Valmieras Stikla Šķiedrā' no vakcīnām nemirst darbinieki

Covid-19 un vakcinācijas tēmas popularitāte publiskajā telpā pēdējā gada laikā krietni mazinājusies – arī daudzās vakcīnskeptiķu grupās nu cirkulē citas sazvērestību teorijas un maldi par aktuālo. Tomēr Krievijas kara Ukrainā un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās fonā klusi joprojām darbojas dažādi anti–vakcīnu aktīvisti. Kādā skeptiķu "Telegram" grupā šajā nedēļā izplatīts vēstījums, ka A/S "Valmieras Stikla Šķiedra" vismaz trīs cilvēki esot miruši darbā. Lai arī tekstā tieši nav norādīts iemesls, noprotams, ka nāves iemesls esot vakcinēšanās pret Covid–19. Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka tie ir meli.

Kādā no Latvijas vakcīnskeptiķu grupām "Telegram" ir aptuveni 1600 dalībnieku. Papildus dažādiem maldiem par vakcīnu efektivitāti un šaubām par vīrusa Covid–19 eksistenci pagājušajā nedēļā kāds grupas dalībnieks publicēja attēlu, kurā redzama it kā privāta sarakste. Tajā vēstīts, ka uzņēmumā "Valmieras Stikla Šķiedra" miruši vismaz trīs darbinieki. Turklāt tur esot "pilns ar vakcīnfaniem", kas šķietami norāda, ka ziņas autors par nāves iemeslu uzskata vakcināciju. Visticamāk potēšanos pret Covid-19, kas joprojām grupā ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām. Taču tas ir izdomājums, to portālam "Delfi" apstiprina uzņēmumā.

Uzņēmums "Valmieras Stikla Šķiedra" portālam "Delfi" vēsta, ka "pilnībā norobežojas no melīgiem un nepatiesiem komentāriem." Darbā nav noticis neviens nāves gadījums, kas būtu saistīts ar darba vides riskiem un vakcinēšanos pret Covid-19 vīrusu, tā skaidro uzņēmumā.

"Tieši pretēji – 2021. gada janvārī mūžībā diemžēl devās nevakcinēts darbinieks pēc saslimšanas ar minēto vīrusa infekciju. Savukārt 2022. gadā darba vietā nomira viens darbinieks, nāvei iestājoties vispārēju veselības problēmu dēļ," skaidro pārstāvji.

Tātad "Telegram" grupā publicētais ieraksts ir melīgs, ar mērķi attaisnot vakcīnskeptismu un atturēt cilvēkus no potēšanās. Portāls "Delfi" arī rakstījis par citiem līdzīgiem gadījumiem, kad izplatīti maldi par vakcīnām. Piemēram, atspēkojām apgalvojumu, ka augtā mirstība Eiropā esot saistīta ar vakcināciju. Patiesībā mirstība Eiropā samazinās, salīdzinot ar 2020. un 2021. gadu. Tomēr tā joprojām ir augstāka nekā pirms pandēmijas. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka joprojām vīruss Covid–19 gan tieši, gan netieši izraisa nāves.