Faktu pārbaude: Video, kurā it kā ukraiņu karavīri iebiedē krieviski runājošu personu, ir iestudēts

Viens no Krievijas dezinformācijas izplatīšanas paņēmieniem ir dažādu viltotu video un attēlu publicēšana un piedēvēšana saviem pretiniekiem. Martā sociālajos medijos izplatīts kāds videomateriāls, kurā redzama automašīna ar Ukrainas karogu, kurā esošie bruņotie vīri kamuflāžas formastērpos aptur civilo auto. Tajā atrodas sieviete, kura apgalvo, ka mašīnā ir arī bērni. Redzams, ka militārajās drēbēs tērpta persona sievietei pārmet runāšanu krievu valodā, nosauc par cūku un raida vairākus šāvienus automašīnas virzienā. Portāls "Delfi" skaidro, ka notikušais ir iestudēts.

Videomateriāls sociālajos medijos publicēts marta beigās un sasniedzis lielu auditoriju gan vietnē "Twitter", kur to redzējuši 1,7 miljoni lietotāju, gan "Facebook" un "Telegram", kur videomateriāls sasniedzis arī Latvijas auditoriju. Tajā redzams, kā automašīna ar Ukrainas karogu aptur civilo transportlīdzekli, kurā atrodas sieviete. Militārās drēbēs tērptas personas izkāpj no auto ar Ukrainas karogu, pienāk pie sievietes un pārmet runāšanu krievu valodā. Vīrietis civilā auto vadītāju arī vairākkārt nosauc par cūku. Pēc tam atkāpjas no auto un raida gaisā vairākus šāvienus, vēlāk aizbrauc.

Dažas dienas pēc publicēšanas redzamo videomateriālā vietnē "Twitter" vētījis kāds ukraiņu armijas virsnieks ar segvārdu "Tataragimi_UA". Virsnieks skaidro pazīmes, kas liecina, ka notikušais ir iestudējums. Pirmkārt, identificētā notikuma vieta (koordinātas: 47.9769473, 37.9534718) atrodas Krievijas armijas okupētā Doneckas reģiona apgabalā netālu no Makijivkas, krietnu gabalu aiz frontes līnijas.





Video redzamajiem it kā Ukrainas armijas pārstāvjiem uz formastērpiem redzamas dzeltenas līnijas – uz ķiveres, arī rokām un augšstilbiem. Virsnieks skaidro, ka tā šobrīd ir ļoti reta prakse, jo nu jau kādu laiku ukraiņu militārpersonas lielākoties nēsā zaļas atpazīšanās zīmes.

Vēl kāda aizdomīga detaļa ir sievietes automašīnā ieslēgtā kamera. Ukrainas teritorijā, īpaši piefrontē, filmēt ukraiņu armijas pārvietošanos ir aizliegts. Līdz ar to, automašīnas vadītājai būtu neiespējami šķērsot kādu no kontrolpunktiem ar visu kameru. Turklāt video redzamais transportlīdzeklis ir neierasti tīrs, ņemot vērā, ka tas pārvietojas teritorijā, kurā notiek karš. Tas rada aizdomas, ka auto ir speciāli nomazgāts videomateriāla filmēšanai.

Militārpersonas ar Ukrainas atpazīšanās zīmēm pārmet sievietei runāšanu krievu valodā. Arī tas rada aizdomas, jo "krievu tautas un kultūras apspiešana, un nacionālisms" ir viens no Krievijas propagandas naratīviem, caur kuru tā mēģina attaisnot savas darbības sev interesējošajās kaimiņvalstīs. Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka arī Latvija saņēmusi pārmetumus par "fašistisku" rīcību, piemēram, kad pērn bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns (Konservatīvie) rosināja ierobežot krievu valodas lietošanu publiskajā vidē, piemēram, tirdzniecībā un reklāmās.

Krievijas propagandas naratīviem līdzi spēlē arī fakts, ka videomateriālā dzirdamās sievietes vārds ir vairāk raksturīgs islāmticīgām valstīm. Turklāt militārpersona sievieti nosauc arī par "musulmaņu cūku". Marta vidū sociālajos medijos tika izplatīts viltots videomateriāls, kurā it kā redzams, kā ukraiņu karavīri dedzina korānu, taču arī šajā gadījumā tika pierādīts, ka tas ir iestudēts. Šķietami, šādi Kremlis mēģina pret ukraiņiem noskaņot Islāma pasauli.

Interesanti, ka šajā nedēļā informācija saistībā ar iestudēto video parādījās arī kādā prokrieviskā "Telegram" kanālā "Veterāna piezīmes". Tajā autors atzīst, ka video ir viltots.

"Video ir viltots, tas ir mūsu neveiksmīgs mēģinājums. Veicot šādas informācijas operācijas, mums ir vēl daudz jāmācās un sniegums jālabo," raksta autors.

Ir neskaitāmas pazīmes, kas liecina, ka sociālajos medijos populārais video, kurā redzams, kā it kā ukraiņu karavīri apvaino un iebiedē kādu sievieti par krievu valodas izmantošanu, ir iestudējums. Šāda veida materiālu veidošana ir viena no Kremļa informācijas kara taktikām, kas vērsta Ukrainas valsts un armijas diskreditēšanai.