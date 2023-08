Faktu pārbaude: Video nav redzams, kā ar helikopteru tiek mākslīgi radīti mežu ugunsgrēki

Pēdējo dienu laikā sociālajos tīklos aktīvi izplatījies video, kurā it kā redzams, ka ar liesmumetēja palīdzību no helikoptera mākslīgi tiek izraisīts meža ugunsgrēks. "Delfi" pārliecinājās, ka video patiesībā ir no 2018. gada, bet tajā redzama mežu ugunsgrēku ierobežošanas stratēģija.

Šī nav pirmā reize, kad sociālajos tīklos tiek izplatīts video, kurā tiek apgalvots, ka redzami nesen notikuši notikumi, lai gan patiesībā video uzņemts krietni agrāk un citā kontekstā.

Vairāki avoti vēsta, ka meža apzināta dedzināšana, lai ierobežotu degšanu, tiek izmantota ugunsgrēku gadījumā, ja pastāv risks, ka ugunsgrēka teritoriju neizdosies ierobežot.