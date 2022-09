Faktu pārbaude: Viļņā siltuma tarifs tiešām varētu samazināties, dedzinot piesārņojošo mazutu

Prognozētā enerģētiskā krīze un straujais cenu pieaugums gada aukstajā periodā satrauc lielu daļu iedzīvotāju. Šis temats ir ļoti populārs arī maldu izplatītāju vidū. Piemēram, portāls "Delfi" jau atspēkoja, ka nevarēs apiet gāzes rēķinu apmaksu, slēdzot fiktīvu īres līgumu. Šoreiz kādā no aktīvām "Telegram" grupām, kurā regulāri dalībnieki apmainās ar maldīgiem apgalvojumiem, ir pieejama kāda publikācija, kur apgalvo, ka Viļņas mērs sola nepaaugstināt apkures tarifus, kurinot ar degvielu. Portāls "Delfi" noskaidroja, ka tā ir taisnība.

Ieraksts publicēts kādā "Telegram" grupā, kur regulāri notiek ideju apmaiņa par dažādiem tematiem, tostarp esošo valdību, vakcīnām un karu Ukrainā. Lielākoties gan grupā publicētā informācija ir maldinoša. Neskatoties uz to, tajā darbojas ap diviem tūkstošiem lietotāju, no kuriem daļa arī ir samērā aktīvi. Publicētajā ierakstā apgalvots, ka Viļņas mērs sola nepaaugstināt apkures tarifus, gāzes vietā izmantojot degvielu. Klāt publikācijai pievienots arī Lietuvas sabiedrisko mediju raksts. Taču beigās autors piebilst, ka Rīgā tarifi pieaugšot divas reizes.

Tiesa, ka Viļņas mērs publiski izteicies par to, ka apkures cenas varētu nepieaugt, jo Lietuvā plāno pilsētas apkurināt nevis kā ierasts dedzinot gāzi, bet gan izmantojot degvielu vai mazutu. Tas ir naftas pārtvaices atlikums pēc benzīna, petrolejas un dīzeļdegvielas destilēšanas. Tas tiek uzskatīts par ļoti piesārņojošu produktu, līdz ar to vides eksperti neatbalstītu šādas pārmaiņas. Taču Lietuvā sola, ka mēģinās to neizmantot, un pēc iespējas dedzināt biodegvielu. Taču nav izslēgts, ka piesārņojošais mazuts arī būs jāizmanto. Viļņas mērs Remigijus Šimašijus atzinis, ka šādām pārmaiņām gan vēl nepieciešama Vides ministrijas atļauja, taču mazuta dedzināšana būšot mazākais ļaunums.

Runājot par Rīgu, septembra sākumā A/S "Rīgas Siltums" tiešām ziņoja par siltuma tarifa dubultošanos no oktobra. To pamatoja ar dabasgāzes cenu pieaugumu. Lai arī valsts un pašvaldības šajā ziemā paredzējušas atbalstīt iedzīvotājus, prognozes liecina, ka tāpat izmaksu pieaugumu izjutīs pamatīgi. Taču "Rīgas enerģētikas aģentūrā" portālam "Delfi" skaidro, ka Rīgas apkurināšanas procesā jau dažviet izmantojam alternatīvas gāzei, piemēram, biomasu. Tās izmantošanu šajā procesā plāno palielināt.

Turklāt šogad, lai samazinātu izmaksas, A/S "Latvenergo" vienā no termoelektrostacijām kurinās degvielu. Aģentūras vadītājs Jānis Ikaunieks stāsta: "Atlikušajos siltuma avotos visticamāk nav rentabli šobrīd aizstāt ar dīzeļdegvielu, jo arī tās cena nav zema, pie tam ir daudz vairāk CO2 izmeši, kuru kvotu cena palielinās." Tātad Rīgā cenšamies balansēt arī vides piesārņojuma jautājumu.

Savukārt Latvijas enerģētiķu un energobūvnieku asociācijas vadītājs Gunārs Valdmanis portālam "Delfi" skaidro, ka ir jāņem vērā, kāda situācija bija pērn, ja runājam par procentuālu pieaugumu šajā gadā. Pagājušajā apkures sezonā Viļņā apkures tarifs palielinājās straujāk nekā Rīgā un līdz pat šai apkures sezonai ir saglabājies krietni augstāks. "Viļņā tarifs jau pērn janvārī bija par 38% augstāks. Šobrīd Rīgā kopš 15. augusta ir spēkā tarifs 85,45 EUR/MWh bez PVN, kamēr Viļņā spēkā esošais tarifs septembrī ir 161,10 EUR/MWh bez PVN. Tātad septembrī Viļņā siltumenerģija ir par 89,7% dārgāka nekā Rīgā," skaidro eksperts.

Tiesa gan, ka no oktobra Viļņā apkures tarifs samazināsies, bet Rīgā pieaugs. Ņemot vērā valsts atbalstu atšķirība starp galvaspilsētu tarifiem būs aptuveni 34% - rīdzinieki tiešām maksās vairāk.

"Faktiski varam secināt, ka, ja Rīga saglabātu esošo tarifu, tas joprojām zemāks, nekā Viļņas plānotais tarifs, tomēr diemžēl, visticamāk, Rīga savas iespējas saglabāt zemu tarifu jau ir izsmēlusi. Diemžēl tādu iespēju kā Viļņai, izmantot mazutu, Rīgai praktiski nav – pēc manā rīcībā esošās informācijas, siltumenerģijas ražotnes Rīgā tehnoloģiski nepieļauj tāda kurināmā kā mazuts izmantošanu, un vienīgā alternatīva ir dīzeļdegviela, kuras izmaksas par vienu MWh, pēc aptuvenām aplēsēm, nesniegtu būtisku siltumenerģijas ražošanas izmaksu samazinājumu," stāsta Valdmanis.

Publicētajā ierakstā "Telegram" grupā nav melots par Viļņas plāniem samazināt tarifu. Tāpat taisnība par tarifa dubultošanos Rīgā. Taču ir svarīgi saprast kontekstu. Piemēram, ka Lietuvā šo samazinājumu panāks dedzinot piesārņojošo mazutu, ko izmantot Latvijā savukārt nevar. Turklāt jāņem vērā, ka pērn Rīgā siltuma tarifs saglabājās mērenā līmenī, kamēr lietuvieši maksāja krietni vairāk, līdz ar to iespējas tarifu noturēt zemākā līmenī varētu būt izsmeltas.