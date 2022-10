Faktu pārbaude: Ziņojums par 'ASV sarīkoto karu Ukrainā' ir viltojums

Krievija jau izsenis zināma kā cītīga dezinformācijas izplatītāja, propaganda un nepatiesi apgalvojumi ir ne tikai Krievijas valsts mediju ikdiena, bet arī daļa no amatpersonu izteikumiem. Viena no aktuālākajām propagandistu tēmām ir visur vainot Rietumus, pat par karu Ukrainā, ko bez iegansta uzsāka Maskava. Lielāku ticamību šiem apgalvojumiem cenšas piešķirt ar dažādām publikācijām un it kā respektablu organizāciju secinājumiem.

Viens no šādiem centieniem par Krievijas agresīvā kara vaininiekiem padarīt ASV, tika novērots zviedru laikrakstā "Nya Dagbladet", kur 15. septembrī tika publicēts raksts "Šokējošs dokuments: Kā ASV plānoja karu un enerģijas krīzi Eiropā".

Medijs atsaucās uz savā rīcībā nonākušu slepenu dokumentu, kurā atklāts, ka ASV ieplānojušas karu Ukrainā, lai vājinātu Eiropas Savienību (ES) un sagrautu tās ekonomiku, piespiežot to atteikties no Krievijas energoresursiem. Ar janvāri datētajā dokumentā teikts, ka "Ukrainas agresīvā ārpolitika" "piespiedīs Krieviju uz militāru rīcību".

Lai palielinātu ticamību, medijs publicēja saiti uz pārfotografētu ziņojumu, ko it kā veidojusi respektablā amerikāņu ārpolitikas domnīca "RAND Corporation", kas veic izpēti un analīzi dažādu ASV Valsts iestāžu uzdevumā.

Šajā "ziņojumā" skaidrots, ka ASV ekonomiskās problēmas varētu risināt, vājinot Vāciju, lai Eiropas resursi sāktu plūst uz ASV. Savukārt Vāciju varētu vājināt, piespiežot to atteikties no Krievijas energoresursiem. Ziņojuma autori kā vienīgo iespēju to panākt min kara izraisīšanu Ukrainā un ES sankcijas, kas ievilks savienību enerģētikas krīzē un palīdzēs nostiprināt ASV finansiālo stāvokli.

Publikāciju nekavējoties pārtvēra Krievijas propagandas mediji, ar piebildēm, ka "tēzēm par to, ka ASV izprovocēja karu Ukrainā, vairs nevajag papildu pierādījumus" un "iepriekš viņi tikai nojauta, bet tagad parādās apstiprinājumi".

Pati "RAND Corporation" jau nākamajā dienā paziņoja, ka šis ziņojums ir viltojums.

Savukārt ārvalstu faktu pārbaudītāji norāda uz pašu "ziņojuma" tekstu, kas signalizē par to, ka kaut kas nav kārtībā. Tajā pieļautas rupjas faktu kļūdas un lietotā valoda neatbilst standartam, kādā tiek rakstīti šāda veida dokumenti. Piemēram, ar 25. janvāri datētajā ziņojumā minēts, ka ASV ir atbildīgas par gāzesvada "Nord Stream 2" slēgšanu, lai gan par cauruļvada sertificēšanas pārtraukšanu Berlīne paziņoja tikai pēc mēneša – 22. februārī, kad Maskava atzina Doneckas un Luhanskas "tautas republiku" neatkarību.

Par to, ka ziņojums ir nepārprotams viltojums, lietuviešu "Delfi" faktu pārbaudītājiem "Melu detektors" apstiprina arī domnīcas "Atlantic Council" analītiķis Ariels Kozna.

"Tas ir pilnīgs viltojums – pietiek paskatīties uz ziņojuma noformējumu. Pirmkārt, nav norādīts, kāda RAND pētnieciskā nodaļa to gatavoja. Otrkārt, nav norādīti ziņojuma autori. Treškārt, RAND ziņojumus pasūta konkrēti valsts orgāni par sev interesējošām tēmām, bet šajā dokumentā nav norādīts konkrēts klients, vienkārši teikts, ka tas paredzēts izplatīšanai CIP, ASV Valsts departamentā un citur," skaidro politologs, turpinot uzskaitīt arī citas nepilnības.

Arī medijs "Nya Dagbladet" jau iepriekš bijis piefiksēts kā dezinformācijas un konspirācijas teoriju izplatītājs, norāda lietuviešu faktu pārbaudītāji.

Vēstīts, ka Krievija 24. februārī sāka masīvu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.