Krievi dižojas, ka uzlauzuši ukraiņu unikālo programmu 'Delta'. Kā bija patiesībā?

Novembra pirmajā dienā Maskavas intereses pārstāvošie sociālo tīklu kanāli un mediji sāka izplatīt informāciju, ka Krievijas specdienesti esot uzlauzuši Ukrainas spēku izmantoto unikālo aizsardzības programmu "Delta" un tagad to rīcībā esot visa informācija par pretinieku. Ukraiņu avoti programmatūras uzlaušanas faktu noliedz, tomēr atzīst, ka notikusi ierobežota piekļuve.

Ar Krieviju saistītajos kontos teikts, ka "mūsējie uzlauzuši "Delta"" un tas esot ļoti noderīgi. "Ļoti ērta lieta. Tas, ka mūsu specdienesti dabūjuši tai piekļuvi, runā par to, ka mēs tagad zinām visu par pretinieku un zinām visu, ko ienaidnieks zina par mūsu spēkiem un līdzekļiem, un to izvietojumu," teikts vienā no sociālo tīklu ierakstiem.





Kas ir "Delta"

"Delta" ir īpaša sistēma, kas apkopo, apstrādā un parāda informāciju par pretinieka spēkiem karadarbības zonā, skaidrots Ukrainas militārās industrijas tīmekļa vietnē. Reāllaika režīmā programma apkopo dažādu sensoru un avotu, tostarp izlūkošanas, informāciju digitālā kartē. Programma darbojas uz jebkura datora vai viedtelefona.

Programma ļauj pievienot kartes slāņus arī ar datiem par saviem un sabiedroto spēkiem. Katram lietotājam ir pieeja noteikta līmeņa informācijai, bet pilnu ainu redz tikai augstākā līmeņa vadība.

Sistēmu izmanto operāciju plānošanā un kaujas misiju laikā, tā ļauj koordinēties ar citām vienībām un nodot informāciju par ienaidnieka atrašanās vietām un pārvietošanos.

"Delta" platforma ir izstrādāta atbilstoši NATO standartiem, lai to varētu savietot ar sabiedroto programmām. Nupat oktobra beigās ukraiņi to prezentēja NATO partneriem slēgtā pasākumā "NATO Tide Spirit".

Jāpiebilst, ka programma ir aprīkota ar modernām aizdomīgu aktivitāšu novērošanas sistēmām un kopš 2021. gada sabiedroto kibervienības pastāvīgi meklē tās vājās vietas, lai novērstu uzlaušanas un datu noplūdes iespējas.

Zemāk viens no sociālajos tīklos publicētajiem apgalvojumiem par "Delta" uzlaušanu.

Pārsvars pār pretinieku un datu drošība

Publiski pieejamas informācijas vai neatkarīgi pārbaudāmi dati par "Delta" un tās darbību, līdzīgi kā daudzos militāros jautājumos, ir maz. Tomēr atbildi Krievijas kanālu ziņām un ieskatu notikušajā sniedz Ukrainā labi zināmais militārais žurnālists Jurijs Butusovs.

Viņš noliedz, ka sistēma būtu uzlauzta, bet atklāj, ka augustā okupantu hakeri divas reizes piekļuvuši Ukrainas spēku telefoniem un datoriem.

Šis stāsts ilustrē Ukrainas spēku pārākumu pār Krieviju informācijas tehnoloģiju jomā (Krievijas spēkiem tādas sistēmas nav), kā arī to, cik svarīgi pašiem ukraiņiem ir ievērot informācijas drošības procedūras kara laikā, savā "Facebook" lapā raksta Butusovs.

Krievijas specdienesti nepārtraukti cenšas iekļūt sistēmā un augustā divos gadījumos tas izdevies, viņš skaidro. Tas gan noticis primitīvā veidā – ar plikšķerēšanu caur e-pastu un sociālajiem tīkliem.

Tas nozīmē, ka lietotājs savā ierīcē uzklikšķina uz ziņojumā saņemtu saiti, tādā veidā ielaižot iekārtā vīrusu, kas iegūst lietotāja paroles.

""Deltai" ir pieslēgti daudzi lietotāji, visi ir pieauguši cilvēki ar zināšanām un pienākumiem, bet starp tiem atradās divi, kas atvēra vīrusa programmu un ielaida savā ierīcē Krievijas ļaunatūru," raksta Butusovs.

Viens no lietotājiem bijis Krivijrihas rajonā, otrs Harkivā. Abi vaininieki ir identificēti un ar viņiem strādā Ukrainas specdienesti, skaidro žurnālists.

Ieguvuši paroles, krievi ar tām ienākuši programmā. Tur tie varēja redzēt ierobežotu informāciju par saviem karavīriem Ukrainas dienvidos, kas bija pieejama konkrētajiem lietotājiem. Pēc 13 minūtēm sistēma, kurā ņemti vērā arī paroļu noplūšanas draudi, abus lietotājus bloķējusi, stāsta Butusovs.

"Pretinieks saprata, kas tā "Delta" tāda ir, bet iegūtie dati jau ir zaudējuši aktualitāti. "Delta" saglabā maksimālu aizsargātību, ko apliecina Ukrainas spēku veiksmīgās uzbrukuma operācijas septembrī un oktobrī, kad sistēma tika izmantota maksimāli plaši un nekāda informācijas noplūde nenotika," uzsver žurnālists.

Butusovs apgalvo, ka šī sistēma ir "viena no labākajām pasaulē", jo to ar labākajām mūsdienu tehnoloģijām modernizē labākie Ukrainas programmētāji, turklāt "Delta" aizsardzība ir kļuvusi vēl spēcīgāka.

Žurnālists pieļauj, ka Krievijas specdienesti, nespējot atrast ceļus, kā vēl iekļūt sistēmā, nolēmuši veikt informatīvo uzbrukumu programmas diskreditācijai. Īpaši aktuāli Maskavai tas ir tāpēc, ka 26. oktobrī notika rakstā augstāk minētā "Delta" prezentācija NATO pārstāvjiem, kuri augstu novērtējuši sistēmas aizsargātību un efektivitāti.

"Tāpēc krievi veic šādu uzbrukumu mūsu veiksmīgās tehnoloģijas diskreditācijai, cenšoties ierobežot lietotāju uzticēšanos un uzsverot, ka primitīvās Krievijas papīra kartes, ar kurām krievi vada karaspēku, it kā ir rūpes par datu drošību," secina Butusovs.

Lai gan šī informācija pašlaik nav neatkarīgi pārbaudāma, militārie eksperti un vērotāji jau ne reizi vien ir uzteikuši Ukrainas spēku spējas izplānot un realizēt sarežģītas operācijas, veiksmīgi koordinējot dažādas vienības un spēku veidus. Savukārt okupantu rīcība ne reizi vien liecinājusi par nespēju elastīgi reaģēt uz draudiem un izlūkošanas datiem.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.