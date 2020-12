'Priecīgus Ziemassvētkus' jeb Dezinformācija kā ikgadēja gadumijas dāvana ES no Krievijas

Eiropas Savienība (ES) Ārējās darbības dienests un Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvā grupa ik gadu konstatē virkni pret ES vērstus, ar Ziemassvētkiem saistītus dezinformācijas kampaņu viļņus. "Atceltie Ziemassvētki" vairākās Savienības valstīs ar virkni krāšņu piemēru – tā varētu raksturot dezinformāciju, kuru gadu no gada konstatē ES.

Populārākie izplatītie vēstījumi saistās ar ES tradicionālo – kristīgo – vērtību izskaušanu piemēram, aizliedzot tradicionālos svētku simbolus: "aizliegtās Kristus dzimšanas ainas Francijā", "aizliegtie Ziemassvētku dziedājumi Itālijā" un fakts, ka migrantu dēļ atcelta tradicionālā Jaungada uguņošana vairākās Eiropas pilsētās.

Arī Latvija un islāms atrodas dezinformatoru izplatīto ziņu klāstā. Daudzi no izplatītajiem vēstījumiem atkārtojas, uz Ziemassvētkiem tos iesaiņojot it kā aktualitātēs, ar mērķi – iegūt plašāku rezonansi un piesaistīt lasītāju uzmanību.

Bet dezinformatoru nodomi paliek nemainīgi – akcentēt it kā draudošo Eiropas sabrukumu, tostarp tradicionālo vērtību izmiršanu. Tāpat, no Krievijas Federācijas nākušās dezinformācijas kampaņas ietver vēstījumu par to, ka Eiropa zaudē identitāti sava pārlielu lielā liberālisma dēļ, kas, savukārt, nekad nevarētu notikt Krievijā. Vai arī šogad dezinformatori sarūpējuši "līdzīgas dāvanas"? Un, kāpēc ik gadu izplatīti tieši šādi ziņojumi? Par to raksta turpinājumā.

Viltus ziņu plūsmu uzraugošā platforma "EuvsDisinfo" pēdējos piecus gadus fiksējusi virkni prokremlisko plašsaziņas līdzekļu uzbrukumus, kas nu jau kļuvuši ar teju Ziemassvētku tradīciju. Vairākos no ik gadu izplatītajiem ziņojumiem fiksēti vēstījumi par kristietības norietu, vainojot pie tā augošo musulmaņu populāciju Eiropā.

Piemēram, jau 2016. gadā parādījās vēstījumi par musulmaņiem, proti, ka Zviedrijā aizliegts izvietot Ziemassvētku gaismiņas, lai neizvainotu viņu komūnu. Arī NATO Stratēģiskās komunikācijas un izcilības centrs savā 2019./2020. gada pētījumā uzsvēris, ka viens no visbiežāk izplatītajiem dezinformatoru naratīviem ir tieši islāma kultūras izplatība kā destabilizāciju veicinošs faktors Eiropā.

Regulāri ticis izplatīts vēstījums, ka ES valstu iedzīvotājiem ir grūti pieņemt un pielāgoties situācijai, ka musulmaņu paliek arvien vairāk un tam, ka viņi turpina pieturēties pie savām vērtībām, tradīcijām un veido noslēgtas kopienas. Tā iespaidā, eiropieši, pēc dezinformatoru domām, ir gatavi muslmaņu (dezinformatoru leksikā – arī migrantu) dēļ upurēt savas Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijas.

Vai un kāpēc Francijā aizliedz Ziemassvētku simbolus?



2017. gadā interneta portāls "kp.ru" izplatījis ziņojumu, ka Francijā aizliegti Ziemassvētkus raksturojošie simboli. Kā vēsta publicētā informācija, "Piektā Republika" nevis cīnās ar radikālā islāma, tostarp terorisma, draudiem, bet gan savu kristīgo pagātni, cenšoties izdabāt saviem "labākajiem draugiem" – radikālajiem islāmistiem.

Kā piemērs par Ziemassvētku simbolu aizliegšanu minēts 2014. gadā tapis tiesas spriedums par nepieciešamību Nantes pilsētas domei izņemt no vestibila Kristus dzimšanas vietas ainu (Jāzepa, Marijas un Kristus mazuļa figūriņas, ko ieskauj dzīvnieki). Savukārt, pēc terorakta Francijas satīriskā žurnāla "Charlie Hebdo" redakcijā 2015. gadā, kā ziņo "kp.ru", Kristus dzimšanas vietas ainas, tika izņemtas arī no citām publiskām vietām Francijā.

Saskaņā ar nacionālo likumdošanu, Francijā baznīca un valsts ir nošķirtas, tāpēc nav atļauta reliģiozo simbolu izvietošana tādās publiskās vietās kā valsts un pašvaldību iestādes, tāpat arī skolās. Diskusijas par aizliegumu izvietot jebkuras reliģiskās konfesijas simbolus (krusti, ebreju galvassegas, musulmaņu lakati) skolās, Francijas Nacionālajā asamblejā sākās jau 2004. gadā.

Lai gan dezinformatoru mērķis šajā gadījumā bija uzsvērt to, cik ļoti kristietību Francijā apdraud augošais islāmticīgo skaits, turpinot naratīvu par Islāma kultūras kā destabilizējošā faktora ietekmi, tas ir izrauts no plašāka konteksta un iet faktoloģiskā pretrunā ar Francijā pastāvošo likumdošanu.

Vai Migrantu dēļ Eiropas pilsētās atcelts Jaungada salūts?



2019. gadā dezinformatori Ziemassvētkiem "pieķēruši klāt" arī Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas Eiropā. Kā vēsta interneta portāla "svpressa.ru", Parīzē, Briselē un citās Eiropas pilsētās, sagaidot 2020. gadu, tradicionālā Jaungada uguņošana ir atcelta.

Tiek atgādināts, ka arī Ziemassvētku eglītes un baznīcas zvanu zvanīšana ir aizliegta. Dezinformatori šos ierobežojumus skaidro, izdarot secinājumus, ka cilvēki ir gatavi upurēt savas tradicionālās kristiešu vērtības, migrantu dēļ atsakoties no Ziemassvētku eglīšu uzstādīšanas pilsētās un citām gadu mijas svētkiem raksturīgajām tradīcijām. Izplatītajā ziņojumā arī minēts, ka eiropieši pat izvairoties publiski runāt par kristiešiem raksturīgajām svētku pavadīšanas tradīcijām.

Patiesībā Vācijā nevalstiskā organizācija "Environmental Action Germany" (DUH) aicinājusi pašvaldības aizliegt iedzīvotājiem iegādāties pirotehniku, lai pašrocīgu organizētu uguņošanu, saistīts nevis saistībā ar migrantiem, bet gan, lai pašrocīgi organizētas uguņošanas neveicinātu gaisa piesārņojumu. Tāpat, arī Minhenē virknē sabiedrisko vietu ugunsdrošības apsvērumu dēļ aizliegta uguņošana, lai izvairītos no cilvēku savainošanas. Savukārt, rakstā minētajās pilsētās: Briselē un Parīzē 2019. gada Vecgada vakara svētku uguņošana noritēja kā parasti. Jāpiebilst gan, ka 2015. gadā, paaugstināto terorisma draudu dēļ, Jaungada salūts bija atcelts abās minētajās Eiropas galvaspilsētās, bet, piemēram, Beļģijā, izņemot Briseli, svētku uguņošana norisinājās arī sagaidot 2016. gadu.

Viltus ziņas par aizliegumu itāļiem dziedāt Ziemassvētkos



Interneta ziņu lapa "anna-news.info" šī gada 14. novembrī publicēja rakstu minot, ka Rozzano, Itālijā, skolas direktors aizliedzis Ziemassvētku koncertu un ieteicis šogad svētkos neizpildīt tradicionālās dziesmas, kā iemeslu minot, ka dziedājumos nevar piedalīties migrantu bērni. Viņiem tas liekot justies neērti.

Arī šis piemērs atspoguļo atkārtoto dezinformatoru izplatīto naratīvu – migranti apdraud Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijas, rezultātā iezīmējot kristietības norietu Eiropā. Šādi un līdzīgi izplatītie vēstījumi pieder pie "pret-migrantu" vērstas "kampaņošanas". Šis konkrētais vēstījums ir vairākkārt atspēkots, jo dezinformatori panāca to, ka tas Itālijā, pēc raksta izplatīšanas, ieguva plašu rezonansi. No Rozzano skolas vadības puses tika apstiprināts, ka nekādi plānotie Ziemassvētku pasākumi atcelti netika.

Latvijas eksperti nonāk dezinformatoru nagos



Lai gan musulmaņu kopiena Baltijas valstīs ir krietni mazāka nekā tas ir, piemēram, Francijā, un dezinformācijas intensitāte Latvijā attiecībā uz tēmām par musulmaņiem, ir mazāka, tomēr, īpaši pēdējo piecu gadu laikā, arī Latvijā aktualizētas tēmas, kas skar islāma ticību. Tā, piemēram, "Sputniknewslv.com" šī gada novembrī pārpublicējis radio interviju, kur Latvijas Universitātes profesors Leons Taivāns izsaka savas prognozes, ka islamizācija ir vispasaules tendence, kas neies garām arī Latvijai.

Akcentēts, ka Latvijai ir jāstrādā pie sabiedrības integrācijas jautājumiem, vērtējot Latvijas attieksmi un stratēģiju šajā sakarā kā mazāk pretimnākošu nekā tas ir Francijā. Lai gan šāda intervija patiešām ir notikusi un to nevar uzskatīt par viltus ziņu, izvēlētais virsraksts "LU profesors prognozē Latvijai islamizāciju", tomēr iekļaujas dezinformatīvajā vēstījumā, un šeit vērojama tendence noskaņot un akcentēt šīs reliģiskās konfesijas popularizēšanās riskus arī Latvijā. Lai gan Latvijā musulmaņu kopiena ir krietni mazāka nekā citviet Rietumeiropā, ir sagaidāms, ka tā kļūs lielāka, līdz ar ko arī biežāk apspriesta no dažādiem rakursiem. Iespējams jau uz nākamajiem Ziemassvētkiem Latvijai "dāvanā" būs līdzīgi vēstījumi un raksti kā tas jau bijis Itālijas, Francijas un Vācijas kontekstā.

Dezinformatori nesnauž pat Ziemassvētkos



Arī sagaidot 2021. gadu, prokremliskie interneta portāli, piedāvā virkni jau iepriekš izplatīto naratīvu. Gan par to, ka ES birokrāti it kā vēlas ierobežot kristīgo simbolu lietošanu, tostarp limitējot un dažās vietās pat aizliedzot Ziemassvētku eglīšu izvietošanu. Tāpat, arī to, ka 40% vāciešu nesvin Ziemassvētkus, lai "nomierinātu" migrantus.

Norisinās arī dezinformatoru izplatīto ziņojumu kombinēšana ar pašreiz spēkā esošajiem Covid-19 ierobežojumiem – proti, ka Eiropas Komisija "iesaka" Ziemassvētku dievkalpojumu aizliegumu, tos pārceļot tiešsaistē, tādējādi iedzenot vēl vienu naglu kristietības zārkā. "EUvsDisinfo" platformā var iepazīties ar piemēriem, ko dezinformatori kā "dāvanas" sagādājuši Eiropai arī šajos Ziemassvētkos.

Jau minētais "StratCom" 2019./2020. pētījums uzsver, ka tieši musulmaņu skaita pieaugums Eiropā ir viens no visizplatītākajām dezinformatoru tēmām. Rakstā iztirzātajos piemēros iezīmējas sagrozīta informācija vai kāda notikuša "fakta" piemērošana izplatāmā ziņojuma vajadzībām. Protams, ka Covid-19 pandēmija viscaur Eiropā nesusi virkni distancēšanās ierobežojumu, tādēļ par iemeslu, piemēram, svētku dievkalpojumu atcelšanai, nevar tikt uzskatīta "Eiropas cīņa pret kristietību". Tas ir klajš dezinformācijas izplatīšanas piemērs.

Centieni akcentēt sabiedrības integrācijas problēmas ES valstīs ir viens no prokremlisko vēstījumu izplatītāju mērķiem, un, jo īpaši pēdējo piecu gadu laikā, migranti, patvēruma meklētāji un musulmaņu kopiena ir bijusi vien no visplašāk izplatītajām tēmām dezinformatoru rokās. Eiropai dezinformatori pārmet gan to, ka tā pakļaujas pārlieku lielai musulmaņu ietekmei, upurējot tradicionālās vērtības, gan arī to, ka Eiropas valstis īsteno nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādu konfesiju pārstāvjiem.

Vai tie būtu sabiedrības integrācijas jautājumi vai šķietami diskriminācijas gadījumi, galvenais mērķis ir ar šādu piemēru palīdzību akcentēt it kā pastāvošās ES neizdarības un apšaubīt tās efektivitāti. Lasot šādus un līdzīgus vēstījumus, jābūt modriem un jāpārliecinās, vai izplatītā ziņa nav sagrozīta un apzināti "iemērkta" kādā no prokremlisko naratīvu mērcēm, jo, kā rāda piemēri, dezinformatori neatpūšas pat Ziemassvētkos.

