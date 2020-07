Putina 'patiesā mācība' – kā vēsture palīdz atdzimt impērijai

Atzīmējot Otrā pasaules kara beigu 75. gadadienu, visā pasaulē uzmanība ir tikusi vērsta uz traģiskā konflikta rašanās un norises skaidrošanu. Vienlaikus tiek īstenoti centieni skaidrot to, kā un kāpēc mūsdienās 75 gadus seni notikumi joprojām nav zaudējuši savu aktualitāti nevis piemiņas, bet politisku apsvērumu dēļ.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krievija 2020. gadā ir investējusi būtiskus resursus, lai skaidrotu savu interpretāciju par kara cēloņiem un norisi, tai skaitā par savu atbildību tajā. Lai gan pandēmija viesa zināmas korekcijas sabiedrības dzīvē, aizēnojot teju visas citas aktualitātes, pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir ķēries pie jautājuma atgriešanas sabiedrības dienaskārtībā.

Šī gada 18. jūnijā ASV bāzētais starptautiskās politikas žurnāls "The National Interest" publicēja Putina rakstu "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II", kas dienu vēlāk tika publicēts arī krievu valodā Krievijas medijos. Savā publikācijā Krievijas prezidents izklāsta savu redzējumu par Otrā pasaules kara izcelšanos un no tā izrietošajām sekām mūsdienās. Taču aiz vēlmes "skaidrot" Otrā pasaules kara notikumus slēpjas ambīcijas attaisnot savu statusu starptautiskajā sabiedrībā uz citu neatkarīgu valstu rēķina.

Eiropas atbildība un Krievijas atbilde

Putins savu nostāju par patiesajiem Otrā pasaules kara vaininiekiem atklāj ļoti ātri. Komentējot Minhenes vienošanos, ko Putins nodēvē par Minhenes nodevību, pielīdzina to Molotova-Rībentropa paktam. Krievijas prezidentam ir taisnība sakot, ka Minhenes vienošanās bija viens no izšķirīgajiem soļiem ceļā uz karu, un tā bija Francijas un Lielbritānijas stratēģiskā kļūda. Taču vienlaikus tiek noklusēta ļoti svarīga atšķirība, proti, Lielbritānija un Francija nesadalīja Čehoslovākiju savā starpā ar Minhenes vienošanās palīdzību, turpretī ar Molotova-Rībentropa paktu nacistiskā Vācija un Padomju Savienība sadalīja Eiropu. Lai papildinātu savu ideju, Putins pat norāda, ka nebūt ne visas Rietumvalstis ir atslepenojušas visus tālaika dokumentus, šķietami norādot, ka varētu pastāvēt arī citi slepenie protokoli.

Foto: AP/Scanpix

Pamatīga kritika tiek veltīta arī Polijai, kura faktiski tiek vainota pie Otrā pasaules kara izraisīšanas un sevis sadalīšanas. Pievēršoties Baltijas valstu okupācijai, prezidents argumentē, ka to "pievienošanās" PSRS notika labprātīgi un ar ievēlēto varas iestāžu piekrišanu, kā arī PSRS pastāvēšanas laikā tika saglabātas Baltijas valstu pārvaldes iestādes, valoda un pārstāvniecība PSRS līmenī.

Tādējādi Putins iezīmē ainu, kurā Rietumvalstis savu kļūdu vai pat gļēvulības rezultātā faktiski izprovocēja Otro pasaules karu, un Padomju Savienībai tajā bija tikai pasīva loma, proti, tā bija spiesta reaģēt uz citu valstu pieļautajām kļūdām. Tam tiek pretnostatīta Padomju Savienības iedzīvotāju pašaizliedzība, kas kļuva par iemeslu spējai pretoties nacistiskajai Vācijai un izglābt visu pasauli no nonākšanas nacisma jūgā. Līdz ar to Rietumvalstu tīšas vai netīšas neveiksmes tiek pretnostatītas Padomju Savienības varoņstāstam, caur to uzsverot ieguldījumu un uzupurēšanos taisnības vārdā, kā arī norādot, ka atbrīvotāju pielīdzināšana okupantiem esot nepieņemama.