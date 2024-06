Jau septiņus gadus ceļu satiksmi Latvijā pastāvīgi kontrolē netrafarētie policijas auto. Pirms to ieviešanas autovadītāji raudzījās uz šo policijas autoparka papildināšanu ar lielu skepsi. Bet kā ir tagad un cik efektīvas ir šīs policijas mašīnas, kas ārēji ne ar ko neatšķiras no ierindas braucējiem, skaidrojis "360TV ZIŅneši".

Kāds "Audi" markas autovadītājs Ropažu novadā ir apturēts par to, ka griežoties pie luksofora, neparādīja pagrieziena rādītāju. Viņam no sākuma pat nebija skaidrs, par ko netrafaretā policijas mašīna viņu apstādināja. Sods par to ir paredzēts 15 eiro un 1 soda punkts. Taču nākot klāt pie pārkāpēja, policists Ivars Eihmanis pamanījis, ka "Audi" markas autovadītājs kaut ko ir noņēmis nost no vējstikla – tas izrādījies radara detektors.