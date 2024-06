Šajā divas stundas ilgušajā reidā tika apturēts arī kāds BMW vadītājs, kura izelpā fiksētas 0,67 promiles alkohola. Atšķirībā no iepriekšminētā "Volvo" vadītāja BMW braucējs no policijas neizvairījās, bet nekādus komentārus par to, kāpēc pie stūres sēdies reibumā, nesniedza.