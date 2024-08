Pamatā automobili nevar uzskatīt par mākslas darbu, jo tam ir skaidrs un konkrēts mērķis, kuram estētika nav primāra. Automobiļi parasti tiek ražotas masveidā, tāpēc ne visi no tiem ir unikāli.

Vēl viens pazīstams piemērs ir "BMW Art Cars" jeb BMW mākslas automobiļu sērija, kas sastāv no dažādu mākslinieku izrotātiem Bavārijas autoražotāja modeļiem. Vācieši šo projektu sāka 1975. gadā, kad uzticēja "BMW 3.0 CSL" sacīkšu automašīnu amerikāņu skulptoram Aleksanderam Kalderam. Viens no pazīstamākajiem "mākslas auto" sērijas modeļiem ir 1979. gadā Endija Vorhola apgleznotais "BMW M1". Kopumā līdz šim ir izgatavoti 20 mākslas auto sērijas BMW automobiļi, jaunāko ieviešot 2024. gadā.

Kāpēc autoražotāji cīnās, lai to ražojumi tiktu atzīti par mākslas darbiem, vai sadarbojas ar slaveniem māksliniekiem, lai tos izdaiļotu? Galu galā tas nepadara auto funkcionālāku.

Gluži otrādi – tā unikālais izskats padara to vēl nepraktiskāku, tāpēc, lai to nesabojātu, ir jābūt ļoti uzmanīgam vai ar to vispār nav jābrauc. Bet