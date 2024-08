Nepilnu trīs nedēļu laikā, kopš 20. jūlijā stājās spēkā izmaiņas atbalsta programmā videi saudzīgu auto iegādei, saņemti kopumā 97 pieteikumi elektroauto iegādei ar valsts līdzfinansējumu (emisiju kvotu izsolīšanas instruments (EKII)), no tiem piekto daļu – 19 pieteikumus – iesniegušas daudzbērnu ģimenes, informē Klimata un enerģētikas ministrija (KEM).

No 19 daudzbērnu ģimeņu pieteikumiem šobrīd apstiprināti deviņi, bet 10 ir izskatīšanā. Daudzbērnu ģimenes līdz šim lielākoties devušas priekšroku lietotam piecvietīgam elektroauto. No apstiprinātajiem pieteikumiem tādu izvēlējušās septiņas ģimenes, bet divas ģimenes izvēlējušās jaunu elektroauto. Viens no apstiprinātajiem pieteikumiem ir par jauna septiņvietīga auto iegādi.