Aizvadītās nedēļas izskaņā, 14. septembrī, Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību gan Ropažu novadā, gan Smiltenes novadā, fiksēja trīs īpaši steidzīgus autovadītājus – viens no viņiem brauca ar 177 km/h pie atļautajiem 110 km/h, taču vēl viens autovadītājs ne tikai krietni pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, bet brauca arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Minētie autovadītāji tika apturēti un saukti pie atbildības.

Ar 177 km/h braukušo "Volvo" autovadītāju policijas darbinieki apturēja un par izdarīto pārkāpumu uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu, kurā var piemērot naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 720 līdz 960 eiro apmērā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem.

Otrs steidzīgais autovadītājs, kuru likumsargi pamanīja, brauca pa autoceļu P27, virzienā no Smiltenes puses uz Gulbeni ar automašīnu BMW un pārvietojās ar ātrumu 148 km/h pie atļautiem 90 km/h.

Arī šis spēkrata vadītājs tika apturēts un par izdarīto pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process par ar atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā – par to piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 240 līdz 320 eiro apmērā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem.