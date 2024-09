Trešdien, 18. septembrī, akcijas "ROADPOL Drošības dienas" laikā policija pieķēra vienu dzērājšoferi, kurš, cenšoties aizmukt no policijas, ielēca elektriskajā ganā. Tāpat neilgā laika posmā fiksēti vairāki autovadītāji, kuri nebija piesprādzējušies, vairāki autovadītāji braukšanas laikā izmantoja telefonu un vēl pieķerts kāds ātrumpārkāpējs.

Pārbaude sākās 18. septembra rītā. Sākotnēji Rīgas ielās neilgā laika posmā tika fiksēti trīs autovadītāji un viens pasažieris, kuri nebija piesprādzējušies. Viens no apturētajiem autovadītājiem un tās automašīnas pasažieris, izdzirdot policijas lūgumu apturēt spēkratu, steigā sprādzējās, lai likumsargi nepamanītu, un sākotnēji sarunā tēloja neizpratni par apturēšanas iemeslu, bet braukšana bez drošības jostām tika jau laikus piefiksēta un vadītājs par pārkāpumu saukts pie atbildības.

Tāpat pārbaudē likumsargi pamanīja vairākus autovadītājus, kuri braukšanas laikā runāja pa telefonu. Viena no autovadītājām, kuru apturēja Rīgā, Mūkusalas ielā, bija īpaši agresīvi noskaņota un izteica savu nepatiku par to, ka viņa tiek apturēta par tālruņa izmantošanu braukšanas laikā, kā arī neuzskatīja, ka viņas pārkāpums apdraud satiksmes drošību.

Tālāk ceļš turpinājās uz Vecumniekiem, kur sākotnēji mazā satiksmes intensitāte neliecināja par to, ka varētu būt kāds satiksmes pārkāpums, taču, braucot virzienā jau uz Rīgu, tika pamanīta kāda automašīna "Volvo" bez transportlīdzekļa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA). Likumsargi "Volvo" vadītājam lika apturēt spēkratu, taču viņš nogriezās uz degvielas uzpildes staciju un pabrauca zem ceļa zīmes "Iebraukt aizliegts", steigā izleca no automašīnas un taisnā ceļā ieskrēja elektriskajā ganā, ar kuru bija nožogots zirgu aploks.

No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla "ROADPOL" organizētā ikgadējā akcija "ROADPOL Drošības dienas". Ar šīs drošības akcijas palīdzību policija visā Eiropas Savienībā atgādina, cik svarīgi ir ievērot visas ceļu satiksmes drošības prasības, kā arī to, ka no katra satiksmes dalībnieka rīcības var būt atkarīga gan paša, gan apkārtējo satiksmes dalībnieku drošība un dzīvība.