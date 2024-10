Braukšana pa sabiedriskā transporta joslām un bezmaksas stāvvietas Rīgas centrā ir viens no plusiem, kas vismaz daļai jaunu auto pircēju liek izšķirties par labu elektroauto. Pēdējos gados visvairāk elektroauto pirkti Rīgā un Pierīgā, un tas ik dienas ir jūtams pilsētas centrā, īpaši vecpilsētā, kur tagad tikai retais maksā par stāvvietu, vēsta LTV raidījums "de facto".

Latvijā elektroauto veido vienu procentu no kopējā autoparka, taču ne Vecrīgā un Rīgas centrā. Tur atsevišķās stāvvietās var novērot, ka katrs trešais vai pat katrs otrais auto ir ar elektromotoru. Tas tādēļ, ka Rīgā pat dārgākajās maksas stāvvietās atļauts elektroauto turēt bez maksas.

Vecrīgā par auto novietošanu jāmaksā, sākot no sešiem rītā līdz pusnaktij. Pirmā stunda – pieci eiro; bet katra nākamā – astoņi eiro. Ja kāds savu auto ar benzīna vai dīzeļa dzinēju gribētu Vecrīgā atstāt visu diennakti, tad būtu jāšķiras no 141 eiro. Bet ne elektroauto īpašniekiem – viņi var stāvēt bez maksas, cik uziet.

Jādomā, ka autovadītāji, kas var atļauties elektroauto, spētu arī samaksāt par stāvvietu pilsētas centrā, taču šī ir Rīgas pašvaldības apzināti ieviesta atlaide, lai stimulētu elektroauto izmantošanu. Kad to ieviesa 2016. gadā, elektroauto bija retums, bet pēdējās desmitgades laikā automobiļi ar elektrisko dzinēju (kopā ar hibrīda modeļiem) Latvijā pieckāršojušies, pārsniedzot astoņus tūkstošus. Un tagad vecpilsēta kļuvusi par milzu stāvlaukumu.

"Šobrīd mums statistika uzrāda to, ka Vecrīgā tiešām ir diezgan liels elektroauto pieplūdums. Principā, ja mēs skatāmies, tikai 5% ir tie, kas maksā pilnu cenu par stāvēšanu Vecrīgā automašīnai. Tā ka lielākā daļa tur elektroauto, plus diemžēl jāatzīst arī vēl notiek viltojumi ar invalīdu zīmēm," saka Olafs Pulks (JV), Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs.

Par satiksmes jomu atbildīgās domes komitejas vadītājs Pulks pieļauj, ka kaut kas būšot jādara ar ilgstošu stāvēšanu Vecrīgā: "Kas attiecas par Vecrīgu, iespējams mums vajadzēs uzsākt diskusiju par to, ka nevar vienlaicīgi atrasties mašīna teiksim visu dienu vienā vietā, ka atbrauc no rīta, nezinu, strādā un aizbrauc, ka pēc pāris stundām viņai vajadzētu pārvietoties, kaut vai vismaz uz kādu citu vietu. Vai arī samazināt iespēju bez maksas Vecrīgā novietot ilgāk par divām stundām."

Par iespējamām izmaiņām autostāvvietu kārtībā Vecrīgā domē bijušas neoficiālas sarunas, bet nekāda rakstiska projekta pagaidām nav. Aptaujātie domnieki kā vienu no simptomiem, kas iespējams liktu pārskatīt atbalstu elektroauto lietotājiem plašāk pilsētā, būtu, piemēram, sastrēgumu veidošanās sabiedriskā transporta joslās, kas vēl neesot aktuāli.

"Ja mēs skatāmies tīri no cenas salonā, tad elektriskie ir 10-15% tā vidēji dārgāki, bet, ja mēs skatāmies lietoto auto tirgu – un Latvija pārsvarā ir tomēr lietotu auto tirgus, šī cena ir nostabilizējusies, līdzsvarā. (..) Ir divi elektroauto, kas kvalificētos zem 25 tūkstošu eiro latiņas, jā, bet tas piedāvājums ir, maigi sakot, nekāds, tāpēc vajag pēc iespējas plašāku piedāvājumu. No nākamā gada būs gan francūžiem, gan vāciešiem, tiešām tādas budžeta klases mašīnas, kas spēs veikt lielas distances un kas būtībā atzīmē visus ķeksīšus, ka ir svarīgie," atzīmē Mendziņš no Elektroauto biedrības.