Aicinām ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj braukt citiem reibumā! Arī līdzcilvēkiem ir liela ietekme, lai atturētu no sēšanās pie stūres reibuma stāvoklī. Tādēļ aicinām ikvienu rūpēties par apkārt esošajiem cilvēkiem – ja neizdodas atturēt kādu no braukšanas reibuma stāvoklī, aicinām par to ziņot policijai, zvanot 110.