Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem 2023./2024. gada ziemas sezonā no 9173 pārbaudītiem transportlīdzekļiem 245 protektoru dziļums bija no 1,6 līdz 4 mm, tādēļ tika anulēta tehniskā apskate ar noteikumu, ka transportlīdzeklim mēneša laikā trūkumi ir jānovērš un atkārtoti jāpiesakās uz tehnisko apskati. Savukārt 94 transportlīdzekļu riepas bija tik nolietotas, ka tika anulēta tehniskā apskate, noņemtas transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes un ceļu varēja turpināt tikai ar evakuatora palīdzību. Gandrīz katram desmitajam spēkratam tika konstatēts minimālais protektoru dziļums (4 - 5 mm), kas nozīmē, ka riepas drīzumā jāmaina.

Analizējot pētījuma rezultātus reģionālā griezumā, iespējams secināt, ka oktobrī uz ziemas riepām visbiežāk pāriet autovadītāji no Vidzemes (42%) un Zemgales (40%), savukārt autovadītāji no Pierīgas (49%), Kurzemes (40%) un Latgales (47%) uz ziemas riepām visbiežāk pāriet novembrī. Uz ziemas riepām oktobrī visbiežāk pāriet autovadītāji vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem (42%), savukārt, visretāk – vecumā no 18 līdz 29 gadiem (22%).