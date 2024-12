Saeima trešdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz no 2025. gada 1. janvāra palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevas likmju.

Spriežot par likumprojektu, debates izraisīja deputātes Viktorijas Pleškānes (LPV) priekšlikums, kas paredzēja izslēgt Satiksmes ministrijas piedāvātās autoceļu lietošanas nodevas likmes. Pēc viņas vārdiem, ceļi ir jāremontē un līdzekļi tam ir nepieciešami, bet nevajadzētu "tik brutāli" iejaukties valsts tautsaimniecībā. "Uztaisīsiet ceļu Latgalē, bet kurš tur brauks?" izteicās opozicionāre.

Pleškāne sprieda, ka nodokļu palielināšana, visticamāk, skaršot tieši "parastos cilvēkus" un mazus uzņēmumus, īpaši lauku reģionos.

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) piekrita, ka satiksmes nozarē autoceļu budžets ir nepietiekams. Latvijā ceļu budžets ir 285 miljoni eiro, un tas salīdzinoši ar Lietuvu, kur ir līdzīgs ceļu garums, ir divas reizes mazāk. Lietuvā autoceļu budžets ir virs 600 miljoniem, atzīmēja ministrs.

Ar nodevu plānots iegūt papildus 25 miljonus eiro, lai tos novirzītu kritiskās infrastruktūras uzlabošanai Latgalē, kā arī robežsardzes stiprināšanai. Tāpat Briškens uzskata, ka šādas nodeva motivēs investēt zaļākā autoparkā, jo tam paredzētas atlaides.

Bijušais satiksmes ministrs, Nacionālās apvienības deputāts Jānis Vitenbergs pauda sapratni, ka no nodevas līdzekļiem plānots veikt ceļu uzlabošanas darbus, bet, viņaprāt, nozarei "ar vienu roku nozarei kaut kas tiek iedots, ar otru – atņemts".

Deputātes Janas Simanovskas (P) ieskatā, ir atrasts sabalansēts risinājums, kādā veidā tiek iegūts finansējums autoceļiem, kā arī veicināts videi draudzīgāks transports.

"Apvienotā saraksta" deputāts Edgars Putra aicināja neliekuļot un atzīt, ka šis ir nopietns nodokļu palielinājums. Ja degvielas cena Latvijā būtu konkurētspējīga, nebūtu jāceļ autoceļu lietošanas nodeva, domā politiķis.

Likums nosaka, ka salīdzinoši lielāks likmju palielinājums ir lielāku izmešu spēkratiem un vinjetēm īsāka laika periodam, savukārt ekoloģiskākajiem kravas automobiļiem gada likme ir plānota mazāka nekā patlaban.

Grozījumu mērķis ir aicināt vairāk izmantot automobiļus ar vidi saudzējošākiem dzinējiem, kā arī vinjetes iegādāties visam gadam.

Tāpat ir paredzēts jauns likmes periods – deviņi mēneši, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu ražas novākšanas laikā. Grozījumi paredz arī jaunu deleģējumu Valsts robežsardzei veikt nodevas kontroli uz valsts robežas.

Satiksmes ministrija atzīmē, ka, pieaugot autoceļu būvniecības un remonta izmaksām, ieņēmumi no autoceļu lietošanas nodevas iemaksām vairs nespēj kompensēt izmaksas valsts galveno autoceļu bojājumu novēršanai, ko radījuši kravas transportlīdzekļi. Tāpat Latvijā autoceļu lietošanas nodevas likmes patlaban ir zemākās starp Baltijas valstīm. Tādējādi šīs izmaiņas saskaņos ne tikai autoceļu lietošanas nodevas sistēmu Baltijas valstīs, bet arī palīdzēs finansēt ceļu infrastruktūru.

Likumā jauno likmju aprēķinos ņemta vērā Eiropas Savienības (ES) direktīva attiecībā uz dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu transportlīdzekļiem. Direktīvā noteikts, ka mēneša likme nepārsniedz 10% no gada likmes, nedēļas likme nepārsniedz 5% no gada likmes, un dienas likme nepārsniedz 2% no gada likmes.

SM uzskata, ka ieviešot jaunu periodu nodokļa likmei, kas būs deviņi mēneši, tā palīdzēs atbrīvot gan nodevas iekasētājus, gan pircējus no administratīvā sloga, kas rodas, atgriežot pārmaksāto summu par periodu, kad transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir atbrīvots no nodevas maksāšanas. Neskatoties uz to, ka jaunā kategorija radīta, lai izpildītu biedrības "Zemnieku saeima" iniciatīvu, to varēs iegādātie ikviens autoceļu lietošanas nodevas maksātājs.

Likumprojekta aprakstā noteikts, ka papildu ieņēmumus izlietos valsts galveno autoceļu remontam, atjaunošanai un būvniecībai, piemēram, Daugavpils šosejas (A6) remontam/atjaunošanai pie Daugavpils, kura stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā ļoti slikts.

Patlaban transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro 0, I, II" nodevas dienas likme ir deviņi eiro, bet nedēļas likme – 22 eiro. Savukārt no nākamā gada dienas likme šiem transportlīdzekļiem plānota 15 eiro apmērā, bet nedēļas likme – 37 eiro apmērā.

Vienlaikus transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro VI un mazāk piesārņojošs" patlaban dienas likme ir astoņi eiro, bet nedēļas likme 20 eiro, bet no nākamā gada plānots, ka dienas likme būs septiņi eiro, bet nedēļas likme – 18 eiro.

