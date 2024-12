Vācu kompānija "Pfeiffer", kas specializējas dažādu lentu un siksnu ražošanā, ieskaitot automašīnu drošības jostas, plaši izmanto izejvielas no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. Ņemot vērā to, kāda slodze un arī atbildība gulstas uz viņu produkciju, līdz pat cilvēka dzīvībai, tie tiek izstrādāti ļoti skrupulozi.

Drošības jostām ir jābūt īpaši izturīgām un jākalpo visu automašīnas dzīves laiku. To izgatavošanā šodien var plaši izmantot visdažādākās sintētiskās izejvielas, kas atslogo planētas piesārņojumu. "Ilgtspēja un vides aizsardzība mums nav tukši vārdi. Mēs kā ražotāji esam atbildīgi par vidi. Mūsu kolekcijā "Green Line" galvenokārt tiek izmantotas dzijas, kas izgatavotas no ilgtspējīgām izejvielām vai no otrreiz pārstrādātiem materiāliem," norāda kompānija.

Piemēram, daudzas siksnas un jostas viņi auž no neilona dzijas "Econyl" – šo materiālu izmanto arī "Porsche", kā augstāk minējām –, kā arī no pavedieniem, kas ražoti no pārstrādātām PET pudelēm, veciem paklājiem, apģērba un no plastmasas atkritumiem. To pārdzimšanā "Pfeiffer" sadarbojas ar Šveices kompāniju "Tide Ocean", kas no okeāniem izvāc plastmasas atkritumus, pārstrādā tos granulās un tālāk aušanā izmantojamās šķiedrās.