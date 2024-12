Jaunu auto pircējiem ārkārtīgi svarīga ir multimediju sistēma un savienojamība. Viens no veidiem, kā lielie autoražotāji mēģina šai ziņā tikt līdzi sabiedrības vēlmēm, ir sadarboties ar tehnoloģiju uzņēmumiem. Ko no tās gūs automobiļu īpašnieki?

Tradicionālajām markām nav viegli noskatīties uz to panākumiem, tāpēc konkurenti, tā teikt, tiek pētīti burtiski zem lupas. Daudzus pārsteidza, ka "Ford" izpilddirektors Džims Fērlijs uzslavēja Ķīnas elektromobili. Intervijā "YouTube" kanālam "Everything Electric Show" viņš stāstīja, ka "Ford" uz Detroitu atvedis "Xiaomi SU7" un viņš braucis ar to sešus mēnešus. Galu galā šo auto vajadzēja atdot, bet viņš to darīja nelabprāt, jo automašīna viņam bija patiesi patikusies.