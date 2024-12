Daudzi cilvēki uztraucas par to, ka hakeri nozags viņu personas datus, taču dažkārt ļaunākie pārkāpumi nenāk no urķiem, bet gan tieši no uzņēmumiem, kuriem uzticamies. Saskaņā ar jaunu ziņojumu no Vācijas "VW Group" glabāja sensitīvu informāciju par 800 000 dažādu marku elektromobiļiem slikti aizsargātā "Amazon" mākonī – būtībā atstājot digitālās durvis vaļā jebkuram, kas vēlējies ieiet. Un ne tikai uz īsu brīdi, bet mēnešiem ilgi.