Zobsiksnas maiņas cenas atkarīgas no auto modeļa; var izmaksāt mazāk par 300 eiro, bet var sanākt šķirties arī no 1000 eiro. Parasti zobsiksnu maina komplektā ar rullīšiem un spriegotāju, un šīs detaļas salīdzinoši nav dārgas, taču augstās gala izmaksas rodas no to uzstādīšanai nepieciešamā aprīkojuma un darba stundām.