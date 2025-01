Modelis tiek piedāvāts divās jaudas un akumulatora versijās. Viena ir ar 60 kWh (neto) akumulatoru un 170 ZS jaudu, kas maksā no 44 190 EUR. Otra versija ar 87 kWh bateriju un 220 ZS jaudu maksā no 49 090 EUR "Techno" vai no 52 090 EUR bagātīgākajā "Iconic" komplektācijā.