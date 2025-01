To, ka virsbūves ir arvien lielākas, nosaka drošības un tehnoloģiju uzlabojumi. Mūsdienās tiek pieprasītas konstrukcijas, kas spēj mīkstināt triecienus. Tāpat cilvēki gaida labāku trokšņu izolāciju un augstāku komforta līmeni. Bet tas viss tiek noslēpts biezākās durvīs un paneļos. Rezultātā automašīnas ir kļuvušas apjomīgākas no ārpuses, bet iekšpusē ir gandrīz tādas pašas kā agrāk.

Pirmkārt – vadītājs nevar ieņemt ērtu pozu. "Parasti augumā raženie atstumj sēdekli līdz galam atpakaļ, taču dažreiz nepietiek pat ar to. Ja tā ir pilsētas automašīna un jāveic īsi pārbraucieni, tad tā nav tik liela bēda, bet garākā ceļā diskomforts būs klāt kā likts. Ja cilvēkam ilgi jāsēž neērtā pozā, viņš nogurst ievērojami vairāk," skaidro Māris.

Otrkārt – tiek iežmiegts pasažieris aizmugurē. Vēl viena bieži sastopama problēma ir tā, ka priekšējo sēdekli var pastumt, bet aizmugurējo – ne. "Ja vadītājs ir atbīdījies tālu no stūres, tad otrajā rindā vietas pasažierim neko daudz nepaliek. Tas nozīmē, ka auto principā zaudē vismaz vienu sēdvietu, jo sēdēt aiz vadītāja būs grūti. Tāpēc, pirms pirkt, svarīgi ir pārliecināties, ka auto tiešām jums der," uzsver Māris.

"Brīnumi autobūvē notiek reti. Un tā nu tas ir – brīvā vieta otrajā rindā lielā mērā ir atkarīga no automašīna lieluma. Nevajadzētu gaidīt, ka mazā modelītī būs ļoti liels plašums. Lai augumā garāki cilvēki ērti justos gan priekšā, gan aizmugurē, vienkārši vajag lielu auto," secina Māris.

"Plakana grīda ir priekšrocība, jo elektromašīnās nav piedziņas vārpstu vai citu tamlīdzīgu komponentu, bet, godīgi sakot, no plašuma viedokļa, galvenā mēraukla joprojām ir attālums starp sēdekli un stūri vai starp sēdekļiem," norāda Māris Gaugers.

Elektromobiļiem ir vēl viena priekšrocība – tiem ir mazāk komplektējošo daļu, turklāt elektromotors aizņem mazāk vietas nekā iekšdedzes dzinējs. To lielais akumulators ir iestrādāts grīdā, kas ļauj riteņus novietot virsbūves stūros tālāk vienu no otra. Šāda konstrukcija maksimāli palielina riteņu bāzi un arī pasažieriem paredzēto telpu. Piemēram, "Kia EV9" riteņu bāze ir 3,1 metrs, kas ir līdzvērtīgi "Mercedes-Benz" S-klases limuzīnam. No "Auto Express" saraksta auto garāka riteņu bāze nekā "Kia EV9" ir tikai daudz dārgākajam "Mercedes EQS SUV".