"Kia" jaunākajam elektromobilim studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV " pie stūres sēdinājis Annu Andersoni – vienu no spilgtākajām Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas personībām. Anna izveidojusi biedrību "Riga TechGirls", veicinot ikviena iespējas iekļauties tehnoloģiski un digitāli izglītotā sabiedrībā. Annai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze dizaina, komunikācijas, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā. Viņa arī vada tehnoloģiju biznesa izglītības iniciatīvu "StartSchool" un kopā ar dizaineri Montu Kairēnu radījusi "be-with" – unikālu Latvijā ražotu apģērbu, kas paredzēts apskāvieniem un palīdz uzlabot attiecības un justies labāk.

"Kia EV3" ir simtprocentīgs elektroauto, atkarībā no versijas tam ir 58 vai 81 kWh 400 voltu bateriju bloks un 150 kW (204 ZS) jaudīgs elektromotors. Ar pilnu uzlādi šis kompaktais modelis spēj veikt līdz pat 605 km garas distances, un tā stāsta, ka pilsētas satiksmē, pateicoties teicamai bremžu rekuperācijas sistēmas darbībai kopā ar "i-Pedal" tehnoloģiju, šis rādītājs var pieaugt līdz pat 773 km.

Protams šie dati var mainīties laika apstākļu vai, piemēram, braukšanas stila dēļ, tādēļ lai palīdzētu sasniegt maksimumu, uz ko spējīgs "EV3", "Kia" inženieri ir ieviesuši ekonomiskas braukšanas gidu (Driving Range Guide). Tas atrodas mērinstrumentu panelī un parāda maksimālo un minimālo sniedzamības diapazonu, kas iespējams atkarībā no braukšanas stila, kā arī aptuveno diapazonu, pamatojoties uz iepriekšējo braukšanas efektivitāti.

Interesanti, ka strādājot pie šī elektroauto izveides, ražotājs pastiprināti domājis ne tikai par CO2 izmešu samazināšanu, aizstājot iekšdedzes dzinējus ar elektromotoriem, bet arī par videi saudzīgāku ražošanas ciklu kopumā. Piemēram, "EV3" bagāžnieka polsterējums ir veidots no pārstrādātiem materiāliem, kas savākti sadarbībā ar "The Ocean Cleanup" – starptautisku bezpeļņas projektu, kura mērķis ir atbrīvot okeānus no plastmasas. Ūdensnecaurlaidīgais bagāžnieka oderējums ir izgatavots, izmantojot 40% pārstrādātas plastmasas, kas atrasta pasaules okeānos.