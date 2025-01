Dzinēju piedāvājums ir plašs, sākot no ekonomiskajiem 2.0 TFSI un 2.0 TDI motoriem līdz augstas veiktspējas 3.0 litru V6 TFSI dzinējam "Audi S5" versijā. Dzinēju klāstu ievada 2.0 TFSI ar 150 ZS jaudu – TFSI motors ir aprīkots ar turbīnu, kurai ir mainīga ģeometrija (VTG) un kas darbojas ar modificētu sadegšanas procesu. Savukārt 2.0 TDI dīzeļdzinējs ar 204 ZS jaudu piedāvā augstu griezes momentu un zemu degvielas patēriņu.

Sportiskā versija "Audi S5" izceļas ar jaudīgo 3.0 litru V6 TFSI motoru ar 367 ZS jaudu. Pateicoties jaunajai "MHEV plus" tehnoloģijai, šis dzinējs sniedz gan lielāku jaudu, gan efektīvāku enerģijas izmantošanu. Rekuperācijas sistēma ļauj dzinējam atgūt enerģiju, uzlabojot degvielas ekonomiju. Pilnveidotā balstiekārta un adaptīvie amortizatori nodrošina precīzu vadību un pielāgošanos dažādām ceļa situācijām.

Latvijā jaunais "Audi A5 Sedan" maksās no 44 400 eiro, bet "A5 Avant" – no 46 300 eiro. Tomēr līdz janvāra beigām jaunie "Audi A5" modeļi ir pieejami ar iepazīšanās cenu no 38 600 eiro.