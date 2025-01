Un šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījuma "Tavs Auto TV " rīcībā ir nonācis trešās paaudzes "Dacia Duster 4x4".Izmest loku ar pilnpiedziņas "Duster" raidījums aicinājis cilvēku, kurš redzēts uz daudzām skatuvēm, kaut ne vienmēr pirmajā plānā. Uldis Ziediņš jau 11 gadus muzicē "Latvijas Radio" bigbendā, spēlējis arī grupā "Big Al and the Jokers", "Keksi" u.c. projektos. Uldi daudzi atceras kā radio "Pieci.lv" rīta raidījuma "Pieci rīti" producentu un ētera balsi, bet pašlaik viņš kopā ar Jāni Kroni un Elīnu Geidu gatavo LR raidierakstu "Noliktava", satīriskā veidā pareģojot politikas, ekonomikas un sabiedrības nākotnes notikumus.

Kopumā "Dacia" cenu lapā ir trīs dažādas dzinēju versijas ar jaudu no 100 līdz 140 ZS. Viena no tām ir darbināma arī ar sašķidrināto gāzi (LPG). "Duster" bāzes modelis Latvijā maksā no 17 690 eiro. Savukārt pilnpiedziņas transmisija pieejama tikai komplektācijā ar 130 ZS jaudīgo turbopūtes benzīna dzinēju un manuālo pārnesumkārbu, un tā cena ir sākot no 23 690 eiro.