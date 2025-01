Autovadītājs nepakļāvās policijas darbinieku likumīgām prasībām apturēt automašīnu un turpināja bēgšanu, savukārt sadarbībā ar citām Valsts policijas norīkojumā esošām patruļām no Jūrmalas un Dobeles, ar kravas automobiļiem pilnībā bloķējot Liepājas šoseju, likumpārkāpējs tika apturēts. Vīrietis nogādāts medicīnas iestādē aizdomās par apreibinošo vielu lietošanu.

Izmantojot skaņas raidītāju, vadītājam vairākās valodās pavēlēts apturēt transportlīdzekli, taču vadītājs nereaģēja un turpināja bēgšanu pa autoceļu A9 virzienā uz Rīgas pusi. Vadītājs nobrauca no autoceļa A9 uz meža apvidus ceļu, kur turpināja bēgšanu.

Rīgas reģiona pārvaldes kolēģi apstājās uz nobrauktuves no autoceļa A9 uz meža ceļu uz Mežsarmām pirms upes Vecslampe. Rezultātā bēgošais transportlīdzekļa vadītājs apturēts, izbraucot no meža apvidus ceļa. Aizturēšana notika sadarbībā ar citām Valsts policijas norīkojumā esošām patruļām no Jūrmalas un Dobeles.