Piektdaļa autovadītāju mēdz nelietot pagrieziena rādītāju

Neraugoties uz to, aizvien ir salīdzinoši liela autovadītāju daļa, kas ne vienmēr izmanto pagrieziena rādītāju. Piemēram, vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem tie ir 28%, bet vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem – 24%. Apzinīgākie autovadītāji ir vecumā no 60 līdz 74 gadiem – šajā grupā pagrieziena rādītāju ne vienmēr lieto tikai 13% autovadītāju.