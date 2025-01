Nosaukti laureāti "Igaunijas Gada auto 2025" konkursā

Konkursa "Igaunijas Gada auto" organizatori nosaukuši šī gada laureātus. No sešiem finālistiem, kas tika atlasīti no 36 pretendentiem, par labāko jauno modeli un "Igaunijas Gada auto 2025" titula ieguvēju žūrijas balsojumā tika atzīts "Škoda Superb".

Turklāt "Škoda Superb" uzvara Igaunijā bijusi viena no vispārliecinošākajām konkursa vēsturē – šis modelis žūrijas balsojumā ieguva 70 punktus no maksimāli 84 iespējamiem, kā arī tikai četri no 12 žūrijas biedriem to nebija izvēlējušies kā savu pirmās vietas ieguvēju.