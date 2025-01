To 30 km/h zīmi nevar redzēt! "Zebra" brīdina par soda naudas "slaukšanu" Balasta dambī

Raidījums "Zebra" norāda, ka saņēmis ļoti daudz sūdzību no saviem skatītājiem, ka tie saņēmuši soda kvīti par braukšanu ar 44 līdz 52 km/h, kaut gan jauno zīmi vispār nepamanīja.

Turklāt šis līkums nav tikai ielas virziena maiņa, bet krustojums: autovadītājam pie tā ir jāpārliecinās, ka no pienākošās ielas kāds nebrauc – tas arī mazina iespēju pamanīt līkumā uzstādīto jauno ceļa zīmi.

"Kurš gan var pateikt, ka šajā ielā kāds ir vēlējies, lai mēs braucam ar 30 km/h? Nekas no ielas dizaina par to neliecina! Parādiet man skaidri – uzzīmējiet ceļa horizontālo apzīmējumu, ka šeit ir 30 km/h ātruma ierobežojums, to ceļu sašauriniet, uztaisiet tajā kādus līkločus ar puķupodiem, bet nenerrojiet cilvēkus!" iesaka Timrots.