Kāpēc ar elektroauto vien klimata pārmaiņas neapturēsim

Protams, būs dažādi izaicinājumi, taču nevar nenovērtēt arī līdzšinējos zaļās domāšanas sasniegumus. Daudzviet Eiropā lielākās un mazākās pilsētās jau ir ieviestas zemo emisiju zonas. Piemēram, Londonas kartē ir iezīmēti rajoni, kuros bez maksas drīkst iebraukt tikai ar tādiem transportlīdzekļiem, kas atbilst striktiem kaitīgo izmešu limitiem. Ja tie tiek pārsniegti, iebraukšana var izmaksāt no 12,50 mārciņām (15 eiro) vieglajiem auto līdz pat vairākiem simtiem mārciņu dienā smagajam transportam. Savukārt no šīs maksas pilnībā atbrīvoti ir elektriskie auto, kā arī hibrīdi, ja to izmeši iekļaujas noteiktajās normās. Ko no tā iegūst londonieši? "Zemo emisiju zonā satiksme kļūst mierīgāka, brīvāk kursē sabiedriskais transports, ir patīkamāki apstākļi velobraucējiem, kā arī uzlabojas gaiss," stāsta Raimonds.