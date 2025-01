Sievietes daudz retāk izvēlas braukt intensīvā satiksmē

Daļēji šādu statistiku varētu skaidrot ar to, ka vīrieši biežāk strādā darbus, kuros nepieciešama regulāra pārvietošanās pa pilsētu, piemēram, loģistikā, transporta pakalpojumos vai citās pozīcijās, kas saistītas ar mobilitāti.

"Vīrieši biežāk uztver intensīvu satiksmi kā izaicinājumu un ir pārliecinātāki par savām braukšanas spējām. Tas var veicināt biežāku pārvietošanos pa sarežģītām un noslogotām pilsētas ielām. Tāpat vīrieši ir mazāk noskaņoti izvairīties no stresa situācijām, piemēram, sastrēgumiem, kamēr sievietes nereti rūpīgāk izplāno braukšanas laiku un maršrutu, izvēloties mierīgāku satiksmes plūsmu," skaidro Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.

Atšķirības braukšanas stilos vērojamas arī dažādās vecuma grupās. Visbiežāk (66%) intensīvā satiksmē brauc autovadītāji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem. Vecākā paaudze (no 60 līdz 74 gadiem) izvairās no intensīvas satiksmes un dod priekšroku mierīgākiem apstākļiem (46%) un ārpilsētas ceļiem (14%).