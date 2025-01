Jaunu auto tirgū Latvijā vērojamas izmaiņas patērētāju paradumos

Aizvadītajā gadā jaunu automašīnu tirgus Latvijā piedzīvoja būtisku samazinājumu, reģistrējot 17 128 vienības, kas ir par 7,2% mazāk nekā 2023. gadā. Salīdzinot ar 2007. gada rekordu (30 800 vienības), tirgus apjomi ir gandrīz uz pusi mazāki. Gada sākumā reģistrāciju skaits strauji kritās, bet no septembra situācija stabilizējās, decembrī noslēdzoties ar pozitīvu 13,3% pieaugumu.

"Pārdoto auto apjoms ir nestabils, 2024. gada sākumā saglabājās zems pieprasījums un tikai ar septembri stabilizējās, un iezīmējās neliels pieaugums, salīdzinot ar 2023. gadu. Turpinoties augstām "Euribor" finansēšanas likmēm, vājai Eiropas ekonomikas attīstībai un nestabilitātei enerģētikas sektorā, nav paredzams, ka auto tirgus pieredzēs kāpumu. Auto tirgus vēl joprojām ir 56% no vēsturiski augstākā rezultāta 2007. gadā, kam par pamatu ir gausais banku finansējuma apjoms tirgū, kas sastāda tikai 57% no visām reģistrācijām. Nemainoties finansējuma piedāvājumam un cenai, auto tirgus nepiedzīvos būtisku kāpumu," norāda Auto asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Kulbergs (AS).