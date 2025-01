Ko saka žūrija par "Latvijas Gada auto 2025" uzvarētāju "Škoda Kodiaq"

"Škoda Kodiaq" modelis "Latvijas Gada auto" titulu nes jau otro reizi. To ieguva gan pirmās paaudzes modelis konkursā pirms astoņiem gadiem, gan arī jaunais – otrās paaudzes modelis nupat tika atzīts par "Latvijas Gada auto 2025". Kādas ir konkursa žūrijas atsauksmes par šo auto?

"Škoda Kodiaq" ir lielākais modelis čehu auto ražotāja klāstā. Kompaktās apvidus auto tiek piedāvāts gan piecu, gan septiņu sēdvietu versijās. Salona ietilpība, komforts un praktiskums vislabāk raksturo šo auto – daudzpusības ziņā ne velti to mēdz salīdzināt ar Šveices armijas nazi.

Foto: Publicitātes foto

Laikā, kad auto ražotāji arvien sašaurina modeļos pieejamo dzinēju klāstu, sliecoties elektrifikācijas un hibrīdu virzienā, "Kodiaq" gadījumā joprojām ir daudzveidīga motoru palete. Ir divlitrīgs dīzeļdzinējs ar 150 ZS jaudu priekšpiedziņas versijā un 193 ZS jaudu kombinācijā ar pilnpiedziņu. Tad ir 1,5 litru benzīna dzinējs ar vieglā hibrīda tehnoloģiju un 150 ZS jaudu, kā arī divu litru benzīna dzinējs, kas pieejams tikai ar pilnpiedziņu un ar 204 ZS vai 265 ZS jaudu "RS" versijā. Tāpat ir arī lādējamais jeb "plug-in" hibrīds ar nosaukumu "Kodiaq iV". Tam ir 1,5 litru benzīna dzinējs, 25,7 kWh akumulators un 204 ZS kopējā jauda.

Jauno "Kodiaq" ir iespējams aprīkot ar mūsdienīgām drošības un komforta tehnoloģijām, kā arī dažādos veidos un krāsās noformēt salonu. "Kodiaq" cenas sākas no 36 680 eiro vienkāršākajā jeb "Selection" aprīkojuma versijā. Bagātīgāks aprīkojuma klāsts ir "SportLine" versijā, kas maksā no 40 650 eiro, savukārt visgreznākā ir "RS" aprīkojuma versija, taču tā pieejama tikai ar jaudīgāko benzīna dzinēju; tās cena ir no 51 180 eiro.

Konkursa "Latvijas Gada auto 2025" žūrijas atsauksmes par jauno "Škoda Kodiaq"

Guntars Pulss, "Profi Latvija" galvenais redaktors: ""Škoda" lielākais apvidnieks "Kodiaq" jaunajā paaudzē saglabājis visu, par ko tas iemantojis pircēju simpātijas – plašs un ietilpīgs salons apvienojumā ar taupīgiem un gana dinamiskiem dzinējiem, kā arī visnotaļ labām gaitas īpašībām. Ideāls auto tuvākiem un tālākiem ceļojumiem ar visu ģimeni."

Sandris Metuzāls, auto žurnālists, "Jauns.lv": "Liels, ērts un praktisks – tās ir galvenās lietas, kas jāzina par šo auto. Lādējamā hibrīda versijā arī ekonomisks, jo pa pilsētu un tās apkaimi var braukt tikai ar elektrību, turklāt arī cena, ja pieliekam klāt valsts subsīdiju, sanāk tīri pieņemama. Īpašu uzslavu "Škoda" inženieri ir pelnījuši par klimata kontroles pogām, kas ir padarītas daudzfunkcionālas. Proti, nospiežot lielo un parocīgo pogu, tā pārslēdz funkcijas: temperatūras izvēle, sēdekļa apsilde, ventilatora jauda, gaisa plūsmas virziens un – oho! – audiosistēmas skaļuma regulēšana. Tā teikt, trīs vienā. Patiešām ērts un praktisks risinājums, kas ļauj, esot pie stūres, visu vajadzīgo izdarīt bez novēršanās no ceļa. Apdare pietiekami kvalitatīva, bet galvenais trumpis tomēr ir ietilpība, jo ir pieejama septiņvietīgā versija.

Izklaidei varu pastāstīt, kā man gāja ar "Kodiaq" un Lauru. Kad iekāpu mašīnā, centrālais displejs man paziņoja: "Laura nav pieejama izvēlētajā valodā. Jūs Laura varat lietot angļu valodā." Jutos ieintriģēts – kas gan šī ir par Lauru, kuru varu lietot tikai angļu valodā? Datora izvēlnē pārslēdzu angļu valodu un mīkla tapa atminēta – Laura ir mākslīgā intelekta rīks ar balss vadības funkciju. Pareizāk sakot, vispirms es iepazinos nevis ar Lauru, bet Lauri, jo mani uzrunāja vīrieša balss. Mazliet negaidīti, taču ļoti iekļaujoši un mūsdienīgi – tā sākumā nospriedu. Taču, parakņājoties dziļāk, sameklēju arī iespēju aktivizēt sievietes balsi, tā beidzot atrodot Lauru.

Komunicējot ar Lauru, var mēģināt ar balsi dot komandas navigācijai. Latvijā gan diez vai kas prātīgs tur iznāks. Tikai ar trešo piegājienu piedabūju Lauru saprast, ka vēlos tikt uz Rīgu, bet latviskos ielu nosaukumus labāk pat nemēģināt – nesapratīs. Turklāt ne tikai Latvijas nosaukumus, bet pat "Škoda" dzimtās Čehijas. Kad palūdzu sastādīt maršrutu uz Brno, tad Laura strupi atcirta, ka "ceļš uz porno nav pieejams". Negribu pat minēt, ko Laura par mani padomāja. Bet pieņemsim, ka vainīgs mans akcents un dikcija. Beigu beigās vienojāmies, ka Laura uzgriezīs radio "SWH Rock", un ar šo darbiņu viņa tika galā nevainojami. Bet, ja liekam malā jokus, tad fakts, ka mākslīgais intelekts parādās arī ekonomiskās klases automašīnās, ir ievērības cienīgs."

Toms Timoško, auto žurnālists, "Klubs": ""Škoda" ir izaugusi gan no savas "pelēkās" reputācijas, gan mūsu iedomātās cenu kategorijas. Tagad čehu zīmols pircējiem piedāvā pavisam cita līmeņa automašīnas, kas nav salīdzināmas ar tām, kas bija pieejamas pirms 10 vai 20 gadiem. Tas redzams arī cenu lapā. Tiesa, lai arī vizuālais iespaids ir labs, ne visās zonās interjera apdares montāžas kvalitāte tiek līdzi augsti uzstādītajai latiņai. "Kodiaq" ir ļoti praktisks un ietilpīgs SUV, kas izdabās daudzu ģimeņu vēlmēm. Gluži kā labākajās "premium" tradīcijās, arī šeit papildaprīkojums ātri vien sadārdzinās SUV cenu, tāpēc šīm izvēlēm jāpieiet rūpīgi – tad gala cena nebūs nemaz tik liela."

Jānis Bite, "Latvijas Valsts meži" saimniecības pārvaldes vadītājs: "Man pārsvarā radās labas sajūtas, iepazīstot jauno "Škoda Kodiaq". Dzinēji, to jauda un piedziņa pieejama katra gaumei – gan benzīna, gan dīzeļa dzinēji, gan pat lādējamais hibrīds (PHEV) ar benzīna dzinēju, gan priekšpiedziņa un pilnpiedziņa. Žēl gan, ka PHEV izpildījumā 4x4 vēl nav pieejams. Ražotājs "Kodiaq" eksterjerā centies saglabāt gan iepriekšējā modeļa vaibstus, gan iezīmēt jaunas dizaina līnijas. Man šķiet, ka sanācis nedaudz samocīti, bet kopumā ir glīti. Prieks, ka elektromobiļu "ieviestās" funkcionālās lietas ir atradušas savu pielietojumu arī modeļos ar iekšdedzes dzinējiem. Te es domāju riteņu disku dizainu ar aerodinamiskajām uzlikām.

Auto ir kļuvis garāks un ar saviem iespaidīgajiem 4758 mm garumā klauvē pie nākamās klases durvīm. Vienā līmenī nolokāma 2. un 3. krēslu rinda salonā rada burvīgu ceļojuma gultu. Paldies ražotājam, ka godīgi norāda arī iebraukšanas un izbraukšanas leņķus. 25,7 kWh akumulatora ietilpība, ar pilnu uzlādi nobraucamais 100 km attālums, "Type 2" maiņstrāvas uzlāde ar 11 kW jaudu un CCS ātrā līdzstrāvas uzlādes iespēja ir perfekts komplekts lādējamam hibrīdam, ko noteikti novērtēs pircēji."

Viesturs Leitholds, auto žurnālists, "iAuto.lv": ""Kodiaq" jaunajā paaudzē ir piedzīvojis evolūciju dizainā, kļūstot modernāks un mūsdienu tendencēm atbilstošāks. Tomēr gan ārienē, gan salonā ir saglabātas iepriekšējās paaudzes modelim raksturīgās aprises un akcenti. Līdz ar to līdzšinējā "Kodiaq" lietotāji jaunajā modelī jutīsies kā mājās. To pašu var attiecināt arī uz "Kodiaq" gaitas īpašībām – tās ir līdzvērtīgas priekšgājējam. Balstiekārta ir pielāgota komforta virzienā, lai gan vadāmība, kā jau VAG grupas auto raksturīga, ir precīza. "Kodiaq" turpina priecēt arī ar praktisku salona telpu. Apmēram vienāda riteņu bāze, bet garāka virsbūve nozīmē to, ka pasažieru ērtības ir saglabātas līdzšinējās, bet bagāžas telpa gan kļuvusi lielāka – iespaidīgi 910 litri vai 2105 litri ar nolocītām atzveltnēm.

Elektrifikācijas laikmetā "Kodiaq" joprojām piedāvā arī klasisku dzinēju paleti ar benzīna un dīzeļa dzinējiem, kā arī ir versijas ar vieglo hibrīdu un arī lādējamo hibrīdu. "Kodiaq" nav gluži lēts automobilis. Cena no 36 680 eiro bāzes komplektācijā un no 40 650 eiro bagātīgākā "Sportline" komplektācijā. Taču tāpat par dažāda veida papildaprīkojumu nāksies piemaksāt vēl, līdz ar to tāds kārtīgi aprīkots "Kodiaq" var maksāt jau 50 un vairāk tūkstošus. Toties Goda ģimenes var pretendēt uz diezgan ievērojamu atbalstu "Kodiaq" lādējamā hibrīda iegādei."

Aldis Zelmenis, auto žurnālists, "TV Autoziņas": "Izmērs, tehnika, konkurētspējīga cena un, kas nav mazsvarīgi, solīds pašmāju "Škoda" zīmola dīleru tīkls vairo "Škoda Kodiaq" vērtību. Ja raugāmies uz plašpatēriņa SUV modeļiem, tad "Kodiaq" ir tautas auto nosaukuma cienīgs. Vērtīgi, ka motorizācijas programma paredz gan benzīna motorus, gan dīzeļa motorus. Spilgts un vērtīgs atklājums "Kodiaq" jaunākajā paaudzē, kas būs īpaši pieprasīts, ir lādējamais hibrīds. Tā ir perfekta alternatīva 100% elektriskajiem auto, jo ar "Kodiaq iV" tikai ar elektrību var nobraukt 100 km un pat vairāk. Pilnai laimei pietrūkst, lai "Kodiaq iV" būtu ne tikai ar vienas ass piedziņu, bet ar visiem četriem velkošajiem riteņiem."

Konkurss "Latvijas Gada auto" notiek 26. reizi kopš 1998. gada.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!