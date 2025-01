Raidījuma viešņa šodien ir modes māksliniece, stiliste un sociālo mediju satura veidotāja Indra Salceviča. Viņa jau gandrīz 25 gadus ir stila un modes biznesā – strādājusi gan kā modes redaktore un stiliste tādos glancētajos žurnālos, kā "OK" un "Cosmopolitan", gan veidojusi vizuālo tēlu daudziem Latvijas mūziķiem un muzikālajiem TV šoviem. Indra arī pati vadījusi šovus "Ievas pārvērtības" un "Pati pilnība"; kādreiz radījusi vienu no pirmajiem interneta video podkāstiem Latvijā un pašlaik uztur interneta komūnu "More than size".